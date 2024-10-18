Красиво і смачно: рецепт вафельного рулету з желе (відео)
Щоб рулет краще тримав форму, поставте його на ніч у холодильник.
Вафельні коржі можна використовувати не тільки для приготування закусок на кшталт бендериків або вафельних тортів. Кулінарна блогерка Юлія Симончук показала та розповіла, як приготувати з них неймовірного смаку та краси рулети з желе. Такий десерт стане справжньою окрасою будь-якого столу.
Вафельний рулет із желе
Інгредієнти:
- вафлі квадратні — 4 листи;
- желе — 3 пачки.
Для шоколадного крему:
- крекер шоколадний — 1 пачка;
- какао — 50 г;
- цукор — 200 г;
- вода — 500 мл.
Для кокосового крему:
- кокосова стружка — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- цукрова пудра — 100 г;
- масло — 300 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо желе. Розвести кожну пачку желе в 300 мл води, щоб воно було пружним. Залити у форму або лоток, застелений харчовою плівкою. Можна заливати в різні форми, можна в одну, шарами, даючи кожному попередньому шару застигнути, перш ніж зверху наливати наступний.
Поставити желе в холодильник для застигання.
Далі готує кокосовий крем. Молоко нагріти і гарячим влити в кокосову стружку. Залишити набрякати й остигати до кімнатної температури. До масла кімнатної температури додати цукрову пудру, збити і додати запарену кокосову стружку. Ще раз усе збити або перемішати.
Тепер черга шоколадного крему. Цукор і какао змішати, поступово влити воду, поставити на вогонь і, помішуючи, довести до кипіння. У цей час додати подрібнений у крихту крекер, перемішати і гарячим викласти на вафельні коржі, розрівнявши по всій площі. Далі на ці коржі викласти кокосовий крем, як показано на відео. На край коржа з кремом покласти смужку желе і загорнути все в рулет. Поставити в холодильник годин на 5 мінімум, а ще краще на ніч. Під час подачі порізати на порційні шматочки.
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