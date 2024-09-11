Вафлі-піца: рецепт швидкого і дуже ситного перекусу

Піци виходять маленькими та компактними, тому ідеально підходять як перекус на роботі, прогулянці або в школі.

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Рецептів приготування піци — величезна кількість, і багато кулінарів уже давно відійшли від класичного способу приготування цієї дуже популярної страви. Одним із незвичайних способів приготування піци поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук, запропонувавши зробити їх у вигляді бельгійських вафель. Їхній смак дуже нагадує смак піци, а компактна форма дає змогу брати їх із собою як легкий перекус на прогулянку або на роботу.

Вафлі-піца

Інгредієнти:

борошно — приблизно 150 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 200 г;

вершкове масло — 70 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець, спеції — до смаку;

помідор — 1 шт.;

перець червоний — 1/2 шт.;

ковбаса — 150 г;

сир моцарела — 150 г.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати яйця, сметану, розтоплене, але не гаряче масло, сіль, перець, спеції. Додати просіяне борошно, змішане з розпушувачем, перемішати до однорідності. Начинку для піци можна брати на свій смак: шинку, гриби, м'ясо, або ж, як зазначено в рецепті, ковбасу, перець, помідор і сир. Перед додаванням у тісто все дрібно порізати, сир натерти на тертці. Усе перемішати і випікати в розігрітій вафельниці до зарум'янювання.

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