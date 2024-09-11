Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Вафли-пицца: рецепт быстрого и очень сытного перекуса

вафли-пицца
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Пиццы получаются маленькими и компактными, поэтому идеально подходят в качестве перекуса на работе, прогулке или в школе.

Related video

Рецептов приготовления пиццы существует огромное количество, и многие кулинары уже давно отошли от классического способа приготовления этого очень популярного блюда. Одним из необычных способов приготовления пиццы поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук, предложив сделать их в виде бельгийских вафель. Их вкус очень напоминает вкус пиццы, а компактная форма позволяет брать их с собой в качестве легкого перекуса на прогулку или на работу.

Вафли-пицца

Ингредиенты:

  • мука – примерно 150 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • сметана – 200 гр;
  • сливочное масло – 70 гр;
  • разрыхлитель — 1 ч.л;
  • соль, черный перец, специи – по вкусу;
  • помидор — 1 шт;
  • ▫️перец красный – 1/2 шт;
  • колбаса – 150 гр;
  • сыр моцарелла – 150 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать яйца, сметану, растопленное, но не горячее масло, соль, перец, специи. Ввести просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать до однородности. Начинку для пиццы можно брать по своему вкусу: ветчину, грибы, мясо, или же, как указано в рецепте, колбасу, перец, помидор и сыр. Перед добавлением в тесто все мелко порезать, сыр натереть на терке. Все перемешать и выпекать в разогретой вафельнице до зарумянивания.

Читайте также:

Пышная и вкусная: рецепт самой настоящей домашней пиццы

Кабачковая пицца: рецепт вкуснейшего блюда из сезонных овощей

Картофельная пицца: рецепт вкусной и простой закуски