Вафли-пицца: рецепт быстрого и очень сытного перекуса
Пиццы получаются маленькими и компактными, поэтому идеально подходят в качестве перекуса на работе, прогулке или в школе.
Рецептов приготовления пиццы существует огромное количество, и многие кулинары уже давно отошли от классического способа приготовления этого очень популярного блюда. Одним из необычных способов приготовления пиццы поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук, предложив сделать их в виде бельгийских вафель. Их вкус очень напоминает вкус пиццы, а компактная форма позволяет брать их с собой в качестве легкого перекуса на прогулку или на работу.
Вафли-пицца
Ингредиенты:
- мука – примерно 150 гр;
- яйца – 2 шт;
- сметана – 200 гр;
- сливочное масло – 70 гр;
- разрыхлитель — 1 ч.л;
- соль, черный перец, специи – по вкусу;
- помидор — 1 шт;
- ▫️перец красный – 1/2 шт;
- колбаса – 150 гр;
- сыр моцарелла – 150 гр.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать яйца, сметану, растопленное, но не горячее масло, соль, перец, специи. Ввести просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать до однородности. Начинку для пиццы можно брать по своему вкусу: ветчину, грибы, мясо, или же, как указано в рецепте, колбасу, перец, помидор и сыр. Перед добавлением в тесто все мелко порезать, сыр натереть на терке. Все перемешать и выпекать в разогретой вафельнице до зарумянивания.
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