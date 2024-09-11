Вафли-пицца: рецепт быстрого и очень сытного перекуса

Пиццы получаются маленькими и компактными, поэтому идеально подходят в качестве перекуса на работе, прогулке или в школе.

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Рецептов приготовления пиццы существует огромное количество, и многие кулинары уже давно отошли от классического способа приготовления этого очень популярного блюда. Одним из необычных способов приготовления пиццы поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук, предложив сделать их в виде бельгийских вафель. Их вкус очень напоминает вкус пиццы, а компактная форма позволяет брать их с собой в качестве легкого перекуса на прогулку или на работу.

Вафли-пицца

Ингредиенты:

мука – примерно 150 гр;

яйца – 2 шт;

сметана – 200 гр;

сливочное масло – 70 гр;

разрыхлитель — 1 ч.л;

соль, черный перец, специи – по вкусу;

помидор — 1 шт;

▫️перец красный – 1/2 шт;

колбаса – 150 гр;

сыр моцарелла – 150 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать яйца, сметану, растопленное, но не горячее масло, соль, перец, специи. Ввести просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать до однородности. Начинку для пиццы можно брать по своему вкусу: ветчину, грибы, мясо, или же, как указано в рецепте, колбасу, перец, помидор и сыр. Перед добавлением в тесто все мелко порезать, сыр натереть на терке. Все перемешать и выпекать в разогретой вафельнице до зарумянивания.

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