Картофельная пицца: рецепт вкусной и простой закуски
Этот рецепт взял лучшее из Италии и Испании. И пригодится, если вам захочется порадовать близких простым и сытным блюдом.
Для этой пиццы понадобятся самые простые ингредиенты, которые обычно используют в Италии для пиццы "Королева": ветчина, грибы, помидоры и моцарелла. Но само собой разумеется, что вы можете составлять те комбинации, которые вам нравятся больше всего. Может быть множество комбинаций, например, с овощами, луком, перцем, баклажанами, чоризо, салями, или другим сыром, который вам по душе. Рецептом поделились на сайте la palmera rosa.
Картофельная пицца
Ингредиенты:
- 4 средние картофелины:
- 4 или 5 яиц;
- оливковое масло для жарки;
- 100 г ветчины кубиками;
- нарезанные грибы, например шампиньоны;
- мелко нарезанные помидоры;
- нарезанный сыр моцарелла;
- соль, орегано.
- орегано
Картошку чистим, нарезаем ломтиками, обжариваем , солим и отставляем в сторону. Яйца взбиваем и солим по вкусу. Берем форму для запекания и сначала выкладываем жареный картофель, хорошо распределяя его по всей поверхности, заливаем картофель взбитыми яйцами и солим.
Выкладываем нарезанную кубиками ветчину, сверху нарезанные грибы , накрываем толченым помидором и посыпаем орегано .
Наконец, накрываем ломтиками сыра и ставим в духовку при температуре 200 °C примерно на 20–25 минут. Картофельная пицца готова.
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