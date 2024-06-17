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Еда

Картофельная пицца: рецепт вкусной и простой закуски

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Фото: cook_with_me_at_home | Картофельная пицца

Этот рецепт взял лучшее из Италии и Испании. И пригодится, если вам захочется порадовать близких простым и сытным блюдом.

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Для этой пиццы понадобятся самые простые ингредиенты, которые обычно используют в Италии для пиццы "Королева": ветчина, грибы, помидоры и моцарелла. Но само собой разумеется, что вы можете составлять те комбинации, которые вам нравятся больше всего. Может быть множество комбинаций, например, с овощами, луком, перцем, баклажанами, чоризо, салями, или другим сыром, который вам по душе. Рецептом поделились на сайте la palmera rosa.

Картофельная пицца

Ингредиенты:

  • 4 средние картофелины:
  • 4 или 5 яиц;
  • оливковое масло для жарки;
  • 100 г ветчины кубиками;
  • нарезанные грибы, например шампиньоны;
  • мелко нарезанные помидоры;
  • нарезанный сыр моцарелла;
  • соль, орегано.
  • орегано

Картошку чистим, нарезаем ломтиками, обжариваем , солим и отставляем в сторону. Яйца взбиваем и солим по вкусу. Берем форму для запекания и сначала выкладываем жареный картофель, хорошо распределяя его по всей поверхности, заливаем картофель взбитыми яйцами и солим.

Выкладываем нарезанную кубиками ветчину, сверху нарезанные грибы , накрываем толченым помидором и посыпаем орегано .

Наконец, накрываем ломтиками сыра и ставим в духовку при температуре 200 °C примерно на 20–25 минут. Картофельная пицца готова.

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