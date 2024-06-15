Сытно и очень вкусно: рецепт пастушьего пирога с курицей
Это традиционное английское блюдо готовят с 18 века.
Пастуший пирог традиционно готовят с бараниной, так как именно это мясо было под рукой у английских пастухов. Но с курицей получится не менее вкусно. Чтобы удовольствие было полным, смешайте белое мясо и, например, мясо бедрышек. Рецептом поделились на сайте Supichka.
Пастуший пирог с курицей
Ингредиенты:
Для картофельного пюре:
- картофель — 1 кг;
- сливочное масло — 20 г;
- молоко — 100 мл.
Для основы пирога:
- курица — 500 г;
- сливочное масло — 30 г;
- луковица;
- две морковки;
- зеленый горошек — 200 г;
- кукуруза — 100 г;
- мука — 30 г;
- молоко — 400 мл.
Промойте курицу и отварите в подсоленной воде. Картошку хорошо вымойте и отварите. После того как картофель будет готов, очистите его и разомните в пюре, пока он еще теплый.
Добавьте соль, свежее молоко и сливочное масло. Перемешивайте, пока не получите картофельное пюре.
В глубокой сковороде разогрейте сливочное масло, предназначенное для начинки пирога. Добавьте к нему очищенный и мелко нарезанный лук, а также очищенную и нарезанную небольшими кусочками морковь. Перемешайте и примерно через 2-3 минуты добавьте муку и хорошо перемешайте, пока мука не поджарится. Добавьте свежее молоко и хорошо перемешайте, пока не получите кремовую текстуру. Курицу нарежьте кусочками, которые вместе с горошком и кукурузой добавьте в смесь для пирога и протушите несколько минут.
В форму для пирога, или небольшую кастрюлю, вылейте приготовленную таким образом смесь для пастушьего пирога с курицей. На него равномерно распределите пюре, пюре должно плотно покрывать основу. С помощью вилки нанесите полоски. Выпекайте пастуший пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут или пока он не приобретет светло-золотистый цвет.
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