Несладкая творожная запеканка с овощами: вкусное летнее блюдо
Готовится она также, как и сладкая запеканка на десерт. И отлично подходит для летнего меню.
Если любите творожные запеканки, но хотите попробовать несладкий вариант, то этот рецепт вам подойдет. И вы можете выбирать любые овощи для наполнения. Фокус расскажет, как приготовить такую запеканку.
Готовить запеканку можно на сковороде, но вкуснее и быстрее получится в духовке.
Творожная запеканка с овощами
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- овощная смесь замороженная – 400 г;
- 2 яйца;
- рисовая мука – 60 г;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- базилик сушеный – 1 ч. л.;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, свежемолотый черный перец.
Чеснок измельчите. Разогрейте сковороду с маслом, положите чеснок, немного помешайте и добавьте овощи. Готовьте пять минут под крышкой на среднем огне. Приправьте солью и перцем по вкусу, добавьте сушеный базилик.
Разогрейте духовку до 180 °C. Форму смажьте маслом. Творог смешайте с яйцами, добавьте щепотку соли и рисовую муку, хорошо перемешайте.
Овощи вмешайте в творожную смесь, выложите в форму и запекайте 30–35 мин. Подавайте запеканку теплой.
Для запеканки можно использовать и свежие овощи – брокколи, цветную капусту, морковь, сладкий перец, зеленый горошек, спаржевую фасоль.
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