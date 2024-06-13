Несладкая творожная запеканка с овощами: вкусное летнее блюдо

Готовится она также, как и сладкая запеканка на десерт. И отлично подходит для летнего меню.

Related video

Если любите творожные запеканки, но хотите попробовать несладкий вариант, то этот рецепт вам подойдет. И вы можете выбирать любые овощи для наполнения. Фокус расскажет, как приготовить такую запеканку.

Готовить запеканку можно на сковороде, но вкуснее и быстрее получится в духовке.

Творожная запеканка с овощами

Ингредиенты:

творог – 400 г;

овощная смесь замороженная – 400 г;

2 яйца;

рисовая мука – 60 г;

оливковое масло – 2 ст. л.;

базилик сушеный – 1 ч. л.;

2 зубчика чеснока;

соль, свежемолотый черный перец.

Чеснок измельчите. Разогрейте сковороду с маслом, положите чеснок, немного помешайте и добавьте овощи. Готовьте пять минут под крышкой на среднем огне. Приправьте солью и перцем по вкусу, добавьте сушеный базилик.

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму смажьте маслом. Творог смешайте с яйцами, добавьте щепотку соли и рисовую муку, хорошо перемешайте.

Овощи вмешайте в творожную смесь, выложите в форму и запекайте 30–35 мин. Подавайте запеканку теплой.

Для запеканки можно использовать и свежие овощи – брокколи, цветную капусту, морковь, сладкий перец, зеленый горошек, спаржевую фасоль.

Читайте также:

Шницели из кабачков: рецепт простой и вкусной закуски

Овощной суп минестроне: классика итальянской кухни для жаркого лета

Готовимся к зиме: рецепт вкуснейших баклажанов по-грузински