Несолодка сирна запіканка з овочами: смачна літня страва
Готується вона так само, як і солодка запіканка на десерт. І чудово підходить для літнього меню.
Якщо любите сирні запіканки, але хочете спробувати несолодкий варіант, то цей рецепт вам підійде. І ви можете вибирати будь-які овочі для наповнення. Фокус розповість, як приготувати таку запіканку.
Готувати запіканку можна на сковорідці, але смачніше і швидше вийде в духовці.
Сирна запіканка з сиром з овочами
Інгредієнти:
- сир — 400 г;
- овочева суміш заморожена — 400 г;
- 2 яйця;
- рисове борошно — 60 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- базилік сушений — 1 ч. л.;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Часник подрібніть. Розігрійте сковорідку з олією, покладіть часник, трохи помішайте і додайте овочі. Готуйте п'ять хвилин під кришкою на середньому вогні. Приправте сіллю і перцем за смаком, додайте сушений базилік.
Розігрійте духовку до 180°C. Форму змастіть маслом. Сир змішайте з яйцями, додайте дрібку солі та рисове борошно, добре перемішайте.
Овочі вмішайте в сирну суміш, викладіть у форму і запікайте 30-35 хв. Подавайте запіканку теплою.
Для запіканки можна використовувати і свіжі овочі — броколі, цвітну капусту, моркву, солодкий перець, зелений горошок, спаржеву квасолю.
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