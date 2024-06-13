Несолодка сирна запіканка з овочами: смачна літня страва

Готується вона так само, як і солодка запіканка на десерт. І чудово підходить для літнього меню.

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Якщо любите сирні запіканки, але хочете спробувати несолодкий варіант, то цей рецепт вам підійде. І ви можете вибирати будь-які овочі для наповнення. Фокус розповість, як приготувати таку запіканку.

Готувати запіканку можна на сковорідці, але смачніше і швидше вийде в духовці.

Сирна запіканка з сиром з овочами

Інгредієнти:

сир — 400 г;

овочева суміш заморожена — 400 г;

2 яйця;

рисове борошно — 60 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

базилік сушений — 1 ч. л.;

2 зубчики часнику;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Часник подрібніть. Розігрійте сковорідку з олією, покладіть часник, трохи помішайте і додайте овочі. Готуйте п'ять хвилин під кришкою на середньому вогні. Приправте сіллю і перцем за смаком, додайте сушений базилік.

Розігрійте духовку до 180°C. Форму змастіть маслом. Сир змішайте з яйцями, додайте дрібку солі та рисове борошно, добре перемішайте.

Овочі вмішайте в сирну суміш, викладіть у форму і запікайте 30-35 хв. Подавайте запіканку теплою.

Для запіканки можна використовувати і свіжі овочі — броколі, цвітну капусту, моркву, солодкий перець, зелений горошок, спаржеву квасолю.

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