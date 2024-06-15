Ситно і дуже смачно: рецепт вівчарського пирога з куркою

Цю традиційну англійську страву готують з 18 століття.

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Пастуший пиріг традиційно готують із бараниною, оскільки саме це м'ясо було під рукою в англійських пастухів. Але з куркою вийде не менш смачно. Щоб задоволення було повним, змішайте біле м'ясо і, наприклад, м'ясо стегенець. Рецептом поділилися на сайті Supichka.

Пастуший пиріг із куркою

Інгредієнти:

Для картопляного пюре:

картопля — 1 кг;

вершкове масло — 20 г;

молоко — 100 мл.

Для основи пирога:

курка — 500 г;

вершкове масло — 30 г;

цибулина;

дві морквини;

зелений горошок — 200 г;

кукурудза — 100 г;

борошно — 30 г;

молоко — 400 мл.

Промийте курку та відваріть у підсоленій воді. Картоплю добре вимийте та відваріть. Після того як картопля буде готова, почистіть її та розімніть у пюре, поки вона ще тепла.

Додайте сіль, свіже молоко та вершкове масло. Перемішуйте, поки не отримаєте картопляне пюре.

У глибокій сковороді розігрійте вершкове масло, призначене для начинки пирога. Додайте до нього очищену і дрібно нарізану цибулю, а також очищену і нарізану невеликими шматочками моркву. Перемішайте і приблизно через 2-3 хвилини додайте борошно і добре перемішайте, поки борошно не підсмажиться. Додайте свіже молоко і добре перемішайте, поки не отримаєте кремову текстуру. Курку наріжте шматочками, які разом із горошком і кукурудзою додайте до суміші для пирога та протушкуйте кілька хвилин.

У форму для пирога, або невелику каструлю, вилийте приготовану таким чином суміш для вівчарського пирога з куркою. На нього рівномірно розподіліть пюре, пюре має щільно покривати основу. За допомогою виделки нанесіть смужки. Випікайте вівчарський пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин або поки він не набуде світло-золотистого кольору.

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