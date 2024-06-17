Картопляна піца: рецепт смачної та простої закуски

Цей рецепт взяв найкраще з Італії та Іспанії. І стане в пригоді, якщо вам захочеться потішити близьких простою і ситною стравою.

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Для цієї піци знадобляться найпростіші інгредієнти, які зазвичай використовують в Італії для піци "Королева": шинка, гриби, помідори і моцарела. Але само собою зрозуміло, що ви можете складати ті комбінації, які вам подобаються найбільше. Може бути безліч комбінацій, наприклад, з овочами, цибулею, перцем, баклажанами, чорізо, салямі, або іншим сиром, який вам до душі. Рецептом поділилися на сайті la palmera rosa.

Картопляна піца

Інгредієнти:

4 середні картоплини:

4 або 5 яєць;

оливкова олія для смаження;

100 г шинки кубиками;

нарізані гриби, наприклад печериці;

дрібно нарізані помідори;

нарізаний сир моцарела;

сіль;

орегано

Картоплю чистимо, нарізаємо скибочками, обсмажуємо, солимо і відставляємо в сторону. Яйця збиваємо і солимо за смаком. Беремо форму для запікання і спочатку викладаємо смажену картоплю, добре розподіляючи її по всій поверхні, заливаємо картоплю збитими яйцями і солимо.

Викладаємо нарізану кубиками шинку, зверху нарізані гриби, накриваємо товченим помідором і посипаємо орегано.

Нарешті, накриваємо скибочками сиру і ставимо в духовку за температури 200 °C приблизно на 20-25 хвилин. Картопляна піца готова.

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