Картопляна піца: рецепт смачної та простої закуски
Цей рецепт взяв найкраще з Італії та Іспанії. І стане в пригоді, якщо вам захочеться потішити близьких простою і ситною стравою.
Для цієї піци знадобляться найпростіші інгредієнти, які зазвичай використовують в Італії для піци "Королева": шинка, гриби, помідори і моцарела. Але само собою зрозуміло, що ви можете складати ті комбінації, які вам подобаються найбільше. Може бути безліч комбінацій, наприклад, з овочами, цибулею, перцем, баклажанами, чорізо, салямі, або іншим сиром, який вам до душі. Рецептом поділилися на сайті la palmera rosa.
Картопляна піца
Інгредієнти:
- 4 середні картоплини:
- 4 або 5 яєць;
- оливкова олія для смаження;
- 100 г шинки кубиками;
- нарізані гриби, наприклад печериці;
- дрібно нарізані помідори;
- нарізаний сир моцарела;
- сіль;
- орегано
Картоплю чистимо, нарізаємо скибочками, обсмажуємо, солимо і відставляємо в сторону. Яйця збиваємо і солимо за смаком. Беремо форму для запікання і спочатку викладаємо смажену картоплю, добре розподіляючи її по всій поверхні, заливаємо картоплю збитими яйцями і солимо.
Викладаємо нарізану кубиками шинку, зверху нарізані гриби, накриваємо товченим помідором і посипаємо орегано.
Нарешті, накриваємо скибочками сиру і ставимо в духовку за температури 200 °C приблизно на 20-25 хвилин. Картопляна піца готова.
Читайте також:
Ситно і дуже смачно: рецепт вівчарського пирога з куркою
Рулетики із запеченим перцем: рецепт смачної та простої закуски