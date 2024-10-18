Красиво и вкусно: рецепт вафельного рулета с желе (видео)
Чтобы рулет лучше держал форму, поставьте его на ночь в холодильник.
Вафельные коржи можно использовать не только для приготовления закусок типа бендериков или вафельных тортов. Кулинарный блогер Юлия Симончук показала и рассказала, как приготовить из них невероятного вкуса и красоты рулеты с желе. Такой десерт станет настоящим украшением любого стола.
Вафельный рулет с желе
Ингредиенты:
- вафли квадратные – 4 листа;
- желе – 3 пачки.
Для шоколадного крема:
- крекер шоколадный – 1 пачка;
- какао – 50 гр;
- сахар – 200 гр;
- вода – 500 мл.
Для кокосового крема:
- кокосовая стружка – 100 гр;
- молоко – 100 мл;
- сахарная пудра – 100 гр;
- масло – 300 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим желе. Развести каждую пачку желе в 300 мл воды, чтобы оно было упругим. Залить в форму или лоток, застеленный пищевой пленкой. Модно заливать в разные формы, можно в одну, слоями, давая каждому предыдущему слою застыть прежде, чем сверху наливать следующий.
Поставить желе в холодильник для застывания.
Далее готовит кокосовый крем. Молоко нагреть и горячим влить в кокосовую стружку. Оставить набухать и остывать до комнатной температуры. К маслу комнатной температуры добавить сахарную пудру, взбить и добавить запаренную кокосовую стружку. Еще раз все взбить или перемешать.
Теперь очередь шоколадного крема. Сахар и какао смешать, постепенно влить воду, поставить на огонь и, помешивая, довести до кипений. В это время добавить измельченный в крошку крекер, перемешать и горячим выложить на вафельные лепешки, разровняв по всей площади. Далее на эти лепешки выложить кокосовый крем, как показано на видео. На край коржа с кремом положить полоску желе и завернуть все в рулет. Поставить в холодильник часов на 5 минимум, а еще лучше на ночь. При подаче порезать на порционные кусочки.
Читайте также:
Вкусный и простой десерт: рецепт вафельного торта
Вафли-пицца: рецепт быстрого и очень сытного перекуса