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Еда

Изумительный завтрак: рецепт бельгийских вафель из кабачков

вафли из кабачков, рецепт вафель
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Лучше всего такие вафли подавать со сметаной.

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Вкусные и теплые бельгийские вафли – что может быть лучшим началом дня? Поэтому предлагаем вам приготовить вкуснейшее блюдо на завтрак по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук, которая предлагает побаловать себя и близких сытными и в то же время полезными кабачковыми вафлями. Благо, нехватки кабачков сейчас нет, и на рынке их можно купить в любом количестве.

Вафли кабачковые

  • кабачки – 500 гр (вес без жидкости – 400 гр);яйца – 2 шт;
  • сыр кисломолочный – 200 гр;
  • сыр твердый – 100 гр;
  • мука рисовая – 130 гр;
  • соль – по вкусу;
  • прованские травы – по желанию.

Способ приготовления:

Молодые кабачки натереть на крупную терку, посолить, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы масса пустила сок. Тем временем твердый сыр натереть на крупную терку, яйца соединить с творогом, смешать, добавить муку, соль и перемешать.

Кабачок отжать, чтобы ушла лишняя жидкость, добавить в массу, все слегка перебить блендером до кашеобразного состояния.

Выпекать в разогретой вафельнице.

Подавать обязательно со сметаной. При желании можно смешать ее с чесноком.

Ранее Фокус писал, как приготовить сырные вафли.