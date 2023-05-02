Изумительный завтрак: рецепт бельгийских вафель из кабачков

Лучше всего такие вафли подавать со сметаной.

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Вкусные и теплые бельгийские вафли – что может быть лучшим началом дня? Поэтому предлагаем вам приготовить вкуснейшее блюдо на завтрак по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук, которая предлагает побаловать себя и близких сытными и в то же время полезными кабачковыми вафлями. Благо, нехватки кабачков сейчас нет, и на рынке их можно купить в любом количестве.

Вафли кабачковые

кабачки – 500 гр (вес без жидкости – 400 гр);яйца – 2 шт;

сыр кисломолочный – 200 гр;

сыр твердый – 100 гр;

мука рисовая – 130 гр;

соль – по вкусу;

прованские травы – по желанию.

Способ приготовления:

Молодые кабачки натереть на крупную терку, посолить, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы масса пустила сок. Тем временем твердый сыр натереть на крупную терку, яйца соединить с творогом, смешать, добавить муку, соль и перемешать.

Кабачок отжать, чтобы ушла лишняя жидкость, добавить в массу, все слегка перебить блендером до кашеобразного состояния.

Выпекать в разогретой вафельнице.

Подавать обязательно со сметаной. При желании можно смешать ее с чесноком.

Ранее Фокус писал, как приготовить сырные вафли.