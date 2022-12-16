Сырные вафли: простой рецепт сытного и вкусного блюда

В вафли можно добавить зелень, что придаст им более насыщенный вкус.

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Все любят сладкие и хрустящие вафельные трубочки или же пышные бельгийские вафли, которые, как правило, приправляют сиропами, вареньем или сгущенкой. Предлагаем сегодня попробовать рецепт сырных вафель от блогера djama_food. Они помогут разнообразить привычное меню, добавив новый вкус в любимые блюда.

Сырные вафли

Ингредиенты:

Сметана 10% (можно заменить кефиром) – 250 гр

Яйца – 3 шт;

Мука – 150 гр;

Разрыхлитель – 1 ч. л;

Сыр твердый – 150 гр;

Соль – 0,5 ч. л;

Зелень по желанию.

Способ приготовления:

В глубокой миске взбить яйца с молоком до однородной массы. Сыр натереть на терке и добавить в яично-молочную смесь, перемешать. В тесто просеять муку с разрыхлителем, добавить соль и мелко порезанную зелень, все еще раз хорошо перемешать. Выпекать в электровафельнице, накладывая по одной столовой ложке с горкой.

Если электровафельницы нет, можно испечь кексы или пожарить на сковороде как оладьи.

Напомним, как приготовить хрустящие вафли, а также приготовить ажурные блины и арабские блинчики с начинкой из мяса курицы.