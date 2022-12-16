Сырные вафли: простой рецепт сытного и вкусного блюда
В вафли можно добавить зелень, что придаст им более насыщенный вкус.
Все любят сладкие и хрустящие вафельные трубочки или же пышные бельгийские вафли, которые, как правило, приправляют сиропами, вареньем или сгущенкой. Предлагаем сегодня попробовать рецепт сырных вафель от блогера djama_food. Они помогут разнообразить привычное меню, добавив новый вкус в любимые блюда.
Сырные вафли
Ингредиенты:
- Сметана 10% (можно заменить кефиром) – 250 гр
- Яйца – 3 шт;
- Мука – 150 гр;
- Разрыхлитель – 1 ч. л;
- Сыр твердый – 150 гр;
- Соль – 0,5 ч. л;
- Зелень по желанию.
Способ приготовления:
В глубокой миске взбить яйца с молоком до однородной массы. Сыр натереть на терке и добавить в яично-молочную смесь, перемешать. В тесто просеять муку с разрыхлителем, добавить соль и мелко порезанную зелень, все еще раз хорошо перемешать. Выпекать в электровафельнице, накладывая по одной столовой ложке с горкой.
Если электровафельницы нет, можно испечь кексы или пожарить на сковороде как оладьи.
Напомним, как приготовить хрустящие вафли, а также приготовить ажурные блины и арабские блинчики с начинкой из мяса курицы.