Тонкие ажурные блинчики: пошаговый рецепт приготовления

На приготовление таких блинчиков уйдет минимум времени, а вкус порадует.

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Тонкие блинчики на молоке с дырочками – лучшее начало дня. Они отлично подойдут как для завтрака, так и в качестве угощения на скорую руку для нагрянувших в гости родственников или друзей.

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл;

Яйца – 3 шт;

Пшеничная мука – 200 гр;

Сахар – 2 ст. л;

Растительное масло – 2 ст. л;

Соль – щепотка.

Способ приготовления:

Яйца взбить миксером или венчиком до пышной массы. Не прекращая взбивать, добавить в них соль и сахар. Когда все хорошо перемешается, нужно ввести частями молоко и просеянную муку. Растительное масло добавляется в последнюю очередь.

На выходе должно получиться воздушное, напоминающее пенку, тесто.

Одним из самых важных секретов успеха приготовления ажурных блинчиков является хорошая сковорода или специальная блинница. Наиболее подходит для блинопечения посуда из чугуна или керамики. Ее лучше не использовать в других целях. Сковородку разогреть, но не перегревать, чтобы блинчики не подгорели. Перед тем, как налить на нее первый блин, сковородку необходимо смазать маслом.

Тесто нужно наливать на сковородку половником. Чтобы блинчик получился воздушным, теста необходимо взять немного.

Как только края начнут румяниться, поддеть блинчик ножом и перевернуть на другую сторону. Жарить на среднем огне. На малом огне они будут бледными и без хрустящих краюшек, на большом – будут гореть, так как тесто легкое и воздушное.

Подавать к столу можно с маслом, вареньем, сгущенкой, медом.

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