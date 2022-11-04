Тонкі ажурні млинці: покроковий рецепт приготування

На приготування таких млинців піде мінімум часу, а смак порадує.

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Тонкі млинці на молоці з дірочками — найкращий початок дня. Вони відмінно підійдуть як для сніданку, так і як частування нашвидкуруч для родичів або друзів, які нагрянули в гості.

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

яйця — 3 шт.;

борошно пшеничне — 200 г;

цукор — 2 ст. л;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Яйця збити міксером чи вінчиком до пишної маси. Не припиняючи збивати, додати в них сіль і цукор. Коли все добре перемішається, потрібно ввести частинами молоко та просіяне борошно. Рослинна олія додається в останню чергу.

На виході має вийти повітряне тісто, що нагадує пінку.

Одним із найважливіших секретів успіху приготування ажурних млинців є хороша сковорода або спеціальна млинниця. Найбільше підходить для млинців посуд із чавуна або кераміки. Його краще не використовувати з іншою метою. Сковорідку розігріти, але не перегрівати, щоб млинці не підгоріли. Перед тим, як налити на неї перший млинець, сковорідку необхідно змастити олією.

Тісто потрібно наливати на сковорідку ополоником. Щоб млинець вийшов повітряним, тіста необхідно взяти небагато.

Щойно краї почнуть рум'янитися, підчепити млинець ножем і перевернути на інший бік. Смажити на середньому вогні. На малому вогні вони будуть блідими і без хрустких країв, на великому — горітимуть, тому що тісто легке та повітряне.

Подавати до столу можна з маслом, варенням, згущеним молоком, медом.

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