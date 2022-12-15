Сытный перекус: рецепт арабских блинчиков с начинкой

При желании в начинку можно добавить помидор и пекинскую капусту.

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Блинчики с начинкой – универсальный вариант как для ужина, так и для перекуса на работе или в школе. Предлагаем приготовить арабские блинчики по рецепту из блога djama_food.

Арабские блинчики

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл%

Мука – 2 стак;

Кипяток – 1 стак;

Дрожжи – 2 ст. л;

Сахар – 2 ч. л;

Соль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

Куриное филе – 200 гр;

Шампиньоны – 300 гр;

Сыр – 100 гр;

Сливки- – 50 мл;

Масло – 3 ст. л;

Лук –1 шт.

Соль,черный перец по вкусу;

По желанию можно добавить в начинку пекинскую капусту и помидор.

Способ приготовления:

В глубокую посуду влить молоко, кипяток, перемешать, затем туда же добавить сахар, соль и дрожжи. В несколько заходов просеять муку и все снова хорошо перемешать. Тесто на блинчики готово. Оставить его на 15 минут, чтобы тесто немного поднялось, а затем испечь блины на сухой сковороде с одной стороны до румяности, с другой блин должен полностью схватится и все, не нужно поджаривать до румяности.

Куриное филе мелко порезать и обжарить на растительном масле, добавив затем мелко порезанный кубиками луки и так же мелко нарезанные грибы и жарить на небольшом огне еще 15 минут. Снять крышку, дать соку выпарится и добавить соль, черный перец и сливки. Готовить еще пару минут.

Сформировать блинчики, как показано на видео и выпекать готовые блины в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. К столу подавать горячими. Можно подавать со сметаной или любым соусом.

Напомним, как приготовить ажурные блинчики, а также как сделать идеальное тесто для пирожков.