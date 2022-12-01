Быстрое дрожжевое тесто для жареных пирожков: проверенный рецепт с секретом

При приготовлении такого теста используется метод, который позволяет в разы сократить время его "созревания".

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Жареные пирожки из дрожжевого теста – отличный вариант перекуса на работе и отличное угощение для домочадцев. Как быстро приготовить идеальное тесто для таких пирожков на дрожжах, рассказала Марина Гармаш, пользующаяся этим рецептом более 15 лет.

Быстрое дрожжевое тесто для жареных пирожков

Ингредиенты:

Вода — 700 мл;

Сахар – 2 ст. л;

Сухие дрожжи – 3 ч. л;

Соль – 1,5 ч. л;

Растительное масло – 5 ст. л;

Мука – 4 поллитровые баночки.

Способ приготовления:

В чистую поллитровую банку налить 200 мл теплой воды (температура не должна превышать 40 градусов). В воду всыпать столовую ложку сахара и три чайных ложки сухих дрожжей, все перемешать.

Оставьте опару на 5-7 минут, пока на ее поверхности не появится "шапочка".

В глубокую миску вылить оставшиеся 500 мл воды, добавить еще одну столовую ложку сахара, соль, 4 столовые ложки растительного масла и подошедшую дрожжевую опару, перемешать получившуюся смесь.

Муку просеять и ввести в дрожжевую смесь, перемешать, а затем замесить тесто, добавив в конце замеса еще одну столовую ложку растительного масла. В идеале должно получиться мягкое тесто, которое не прилипает к рукам.

Получившееся тесто сложить в один пищевой целлофановый пакет, завязав его, а затем в еще один и плотно завязать.

В глубокую миску или кастрюлю набрать 2-3 литра холодной воды и положить в нее тесто в пакетах на 7-10 минут. В воде тесто очень быстро поднимается и наполняется пузырьками воздуха. Через 10 минут оно уже вполне готово к работе. Обычным способом на это обычно уходит около двух часов.

После того как тесто быстро подошло в воде и плавает, как поплавок, необходимо достать его из воды, извлечь из пакетов, выложить в глубокую миску и прикрыть его полотенцем или пищевой пленкой, чтобы не обветривалось.

Для формирования пирожков дополнительно использовать муку не надо, достаточно смазать руки и рабочую поверхность растительным маслом.

Начинка на пирожки может быть любая, начиная от картофеля и заканчивая яйцом с луком или капустой. Готовые пирожки обжаривать в растительном масле до румяного цвета по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Напомним, как приготовить жареную сосиску в тесте.