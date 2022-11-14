Жареная сосиска в тесте: как приготовить идеальный перекус

Сытное тесто удачно дополняет вкус сосисок и утоляет чувство голода.

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Сосиска в тексте – сытный перекус, который поможет быстро утолить голод, а ее запах знаком каждому, кто с утра бежит на работу мимо булочных и ларьков стритфуда. Однако такое блюдо можно приготовить и дома, причем получится ничем не хуже, а, может, и вкуснее. Рецептом приготовления сосиски в тесте поделилась пользователь Наталья Васильева.

Жареная сосиска в тесте

Ингредиенты:

Мука – 500 гр;

Вода теплая и молоко в равных пропорциях – 320 мл;

Соль – 1 ч. л;

Сахар – 3 ст. л;

Растительное масло – 6 ст. л;

Дрожжи сухие – 1 ст. л.

Для начинки:

Сосиски молочные или докторские – 15 шт.

Способ приготовления:

В большой кастрюле соединить теплое молоко и воду, добавить сахар и дрожжи, оставить на 10-15 минут. Затем в кастрюлю добавить шесть столовых ложек растительного масла, соль, просеянную муку, замесить мягкое, чуть липнущее к рукам тесто. Кастрюлю с тестом накрыть полотенцем или крышкой и поставить в теплое место на 2 часа, обмяв за это время один или два раза, в зависимости от того, как оно будет подходить.

Рабочую поверхность и руки хорошо смазать растительным маслом, тесто разделить на одинаковые шарики размером с куриное яйцо. Каждый шарик хорошенько обмять или раскатать, положить сосиску. Соединить края теста, залепить, сформировав продолговатый пирожок. Так сделать все 15 пирожков. Сразу выкладывать на разогретую сковородку с большим количеством растительного масла. Сосиски жарить на среднем огне до румяного цвета с двух сторон.

Готовые пирожки выкладывать на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло, и только после этого переложить на блюдо.

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