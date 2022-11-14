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Еда

Не хуже, чем в McDonald's: рецепт вкусных куриных наггетсов

наггетсы, рецепт, еда
Фото: Getty | Наггетсы отлично сочетаются с соусом

На приготовление этого блюда уйдет совсем немного времени.

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Наггетсы – это знаменитое блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. Изобретенные в 1950-х годах куриные наггетсы стали популярным блюдом ресторанов быстрого питания, а также широко продаются замороженными для домашнего использования. Их очень любят как взрослые, так и дети. Как порадовать своих домочадцев этим блюдом, приготовленным своими руками, в своем блоге рассказала пользователь Instagram Дина.

Наггетсы

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 800 гр;
  • Панировочные сухари – 100 гр;
  • Соль, паприка, черный перец и базилик;
  • Яйцо – 1 шт;
  • Молоко – 40 мл.

Для панировки:

  • Яйца – 2 шт;
  • Мука;
  • Панировочные сухари.

Способ приготовления:

Смешать в глубокой миске фарш, сухари, яйцо, соль, молоко и специи, все хорошо вымешать и сформировать наггетсы в виде небольших котлеток. Затем каждую из них обмакнуть в яйцо, затем в муку, потом еще раз в яйцо, а напоследок – в панировочных сухарях. Жарить на растительном масле на разогретой сковородке до золотистой корочки с каждой стороны.

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