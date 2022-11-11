Быстро и вкусно. Рецепт "ленивых" хачапури на сковороде

Хачапури обычно пекутся в печи, или духовке, но если доступа к ним нет, то можно приготовить это блюдо и на сковороде

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Хачапури – это традиционные грузинские лепешки с разными начинками. Их готовят с сыром, мясом, фасолью и зеленью. Пекут в печи и подают к столу горячими.

Но если печи у вас нет, а хачапури все-таки хочется, то можно приготовить их и на сковороде на плите, или туристической горелке.

Это сытный, простой и очень бюджетный рецепт. Как приготовить "ленивые" хачапури на сковородке, рассказала фудблогер Татьяна Юшина в Instagram.

Хачапури на сковороде

Ингредиенты для теста:

Кефир – 1 стакан

2 ст.л растительного масла

Сода — 0,5 ч.л.

Мука — 300 гр.

щепотка соли, щепотка сахара

Ингредиенты для начинки:

Творога — 150 гр.

Сулугуни — 150 гр.

Укроп, или любая ваша любимая зелень

Кефир перемешать с растительным маслом, солью и сахаром. Муку смешать с содой, всыпать в кефир и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар, отложить и прикрыть полотенцем, чтобы оно немного отдохнуло, пока вы будете готовить начинку.

Натрите сулугуни, мелко порежьте зелень и смешайте с творогом. Разделите тесто на четыре части. Скатайте тесто в четыре порционных шарика и тонко раскатайте. Положите в центр начинку, соберите края теста в центр и защипните. Посыпьте мукой и раскатайте до диаметра 22-24 см.

В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла, выложить хачапури и обжаривать под крышкой с двух сторон на среднем огне до готовности. Пока хачапури не зарумянятся. Подавать горячими.

Напомним, на сковороде также можно приготовить пиццу. Это займет всего десять минут, и таким образом можно приготовить пиццу, как на толстом, так и на тонком тесте.