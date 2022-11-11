Быстро и вкусно. Рецепт "ленивых" хачапури на сковороде
Хачапури обычно пекутся в печи, или духовке, но если доступа к ним нет, то можно приготовить это блюдо и на сковороде
Хачапури – это традиционные грузинские лепешки с разными начинками. Их готовят с сыром, мясом, фасолью и зеленью. Пекут в печи и подают к столу горячими.
Но если печи у вас нет, а хачапури все-таки хочется, то можно приготовить их и на сковороде на плите, или туристической горелке.
Это сытный, простой и очень бюджетный рецепт. Как приготовить "ленивые" хачапури на сковородке, рассказала фудблогер Татьяна Юшина в Instagram.
Хачапури на сковороде
Ингредиенты для теста:
- Кефир – 1 стакан
- 2 ст.л растительного масла
- Сода — 0,5 ч.л.
- Мука — 300 гр.
- щепотка соли, щепотка сахара
Ингредиенты для начинки:
- Творога — 150 гр.
- Сулугуни — 150 гр.
- Укроп, или любая ваша любимая зелень
Кефир перемешать с растительным маслом, солью и сахаром. Муку смешать с содой, всыпать в кефир и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар, отложить и прикрыть полотенцем, чтобы оно немного отдохнуло, пока вы будете готовить начинку.
Натрите сулугуни, мелко порежьте зелень и смешайте с творогом. Разделите тесто на четыре части. Скатайте тесто в четыре порционных шарика и тонко раскатайте. Положите в центр начинку, соберите края теста в центр и защипните. Посыпьте мукой и раскатайте до диаметра 22-24 см.
В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла, выложить хачапури и обжаривать под крышкой с двух сторон на среднем огне до готовности. Пока хачапури не зарумянятся. Подавать горячими.
Напомним, на сковороде также можно приготовить пиццу. Это займет всего десять минут, и таким образом можно приготовить пиццу, как на толстом, так и на тонком тесте.