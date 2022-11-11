Швидко та смачно. Рецепт "ледачих" хачапурі на сковороді

Хачапурі зазвичай печуть у печі або духовці, але якщо доступу до них немає, то можна приготувати цю страву й на сковороді.

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Хачапурі — це традиційні грузинські коржики з різними начинками. Їх готують із сиром, м'ясом, квасолею та зеленню. Печуть у печі та подають до столу гарячими.

Але якщо печі у вас немає, а хачапурі все-таки хочеться, то можна приготувати їх і на сковороді на плиті чи туристичному пальнику.

Це ситний, простий і дуже бюджетний рецепт. Як приготувати "ледачі" хачапурі на сковорідці, розповіла фудблогерка Тетяна Юшина в Instagram.

Хачапурі на сковороді

Інгредієнти для тесту:

Кефір — 1 склянка

2 ст.л. олії

Сода — 0,5 ч.л.

Борошно — 300 гр

дрібка солі, дрібка цукру

Інгредієнти для начинки:

Домашній сир — 150 гр

Сулугуні — 150 гр

Кріп або будь-яка ваша улюблена зелень

Кефір перемішати з олією, сіллю та цукром. Борошно змішати із содою, всипати в кефір і замісити м'яке тісто. Скачати його в кулю, відкласти й прикрити рушником, щоб воно трохи відпочило, поки ви готуватимете начинку.

Натріть сулугуні, поріжте дрібно зелень і змішайте із сиром. Розділіть тісто на чотири частини. Сформувати з тіста чотири порційні кульки й тонко розкачати. Покладіть начинку в центр, зберіть краї тіста в центр і защипніть. Посипте борошном і розкачайте до діаметра 22-24 см.

У сковороді розігріти невелику кількість олії, викласти хачапурі й обсмажувати під кришкою з двох боків на середньому вогні до готовності, поки хачапурі не зарум'яняться. Подавати гарячими.

Нагадаємо, що на сковороді також можна приготувати піцу. Це займе лише десять хвилин, і так можна приготувати піцу як на товстому, так і на тонкому тісті.