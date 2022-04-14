Піца на сковороді. Два способи приготувати страву за 10 хвилин

Традиційно піцу готують у печі або духовці, але є й швидший варіант.

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Справжню італійську піцу на сковороді, звичайно, не готують, але якщо немає традиційної дров'яної печі та духовки, цей рецепт може стати відмінною альтернативою.

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Набір продуктів для такої піци мінімальний, а для начинки можна обмежитись невеликим, базовим набором. Але ніхто не завадить доповнити його на свій смак. Список інгредієнтів наведено для однієї піци діаметром 26-28 см.

Піца на сковороді на тонкому тісті

Фото: Соцсети

Складові:

Тісто:

60 г борошна

Чверть чайної ложки розпушувача

Дрібка солі, дрібка цукру, вода

Начинка:

2-3 ст. кетчупу або томатного соусу

50 г м'яса, шинки або ковбаси

50 г сиру

Половинка цибулини. Краще брати червону цибулю, у неї м'якший смак

1 маринований огірок

Щоб зробити швидке тісто для піци на сковороді, змішаємо борошно, цукор, сіль, розпушувач, додамо воду, швидко замішуємо м'яке й еластичне тісто. Відставляємо на той час, поки готуємо начинку.

Цибулю нарізаємо тонкими пів кільцями, ковбасу – соломкою, маринований огірок – пів кільцями, сир натираємо на тертці. Тісто розкочуємо за розміром сковороди, оптимально, діаметром 26-28 см. Викладаємо на добре прогріту сковороду, випікаємо з одного боку протягом однієї хвилини, перевертаємо, змащуємо обсмажений бік томатним соусом, викладаємо начинку, посипаємо зверху сиром. Накриваємо кришкою і випікаємо, поки сир не розплавиться — це займе трохи більше 10 хвилин.

Також є варіант піци на сковороді, коли тісто замішується з використанням яєць і сметани. Непоганий варіант для тих, хто вже спробував готувати без цих інгредієнтів.

Піца на сковороді на пишному тісті

Фото: Соцсети

Складові:

Тісто

2 ст. л. сметани (10-15% жирності)

2 ст. л. муки

1 яйце

Начинка:

1 помідор

Кетчуп або томатний соус

100 г ковбаси, м'яса або шинки

50 г сиру

Декілька маслин, краще брати в'ялені

Болгарський перець

Червона цибуля

Для початку підготуйте начинку. Натріть сир на дрібній тертці. Ковбасу, помідор і маслини наріжте тонкими кільцями. Цибулю та перчик поріжте кільцями. Тепер настав час місити тісто. Змішайте яйце та сметану. Додайте борошно та ретельно перемішайте всі інгредієнти за допомогою вінчика. Готове тісто має вийти досить рідким, щоб його можна було легко перелити в сковорідку.

Розігрійте сковороду, змастіть маслом і перелийте в неї тісто. Зверху викладіть начинку та посипте піцу сиром. Зменште вогонь і накрийте кришкою сковороду. Страва має готуватися 5-7 хвилин. Коли піца буде готова, залиште її на кілька хвилин у сковороді, щоб вона дійшла до готовності.

Якщо раптом удома не виявилося сметани, її можна замінити низькокалорійним рідким сиром, класичним йогуртом без добавок і цукру або легким майонезом.