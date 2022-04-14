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Пицца на сковороде. Два способа приготовить блюдо за 10 минут

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Фото: Getty Images

Традиционно пиццу готовят в печи, или духовке, но есть и более быстрый вариант

Настоящую итальянскую пиццу на сковороде, конечно, не готовят, но если нет традиционной дровяной печи и духовки, то этот рецепт может стать отличной альтернативой.

Набор продуктов для такой пиццы минимален, а для начинки можно ограничиться небольшим, базовым набором. Но никто не помешает дополнить его по своему вкусу. Список ингредиентов приведен на одну пиццу диаметром 26-28 см.

Пицца на сковороде на тонком тесте

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Фото: Соцсети

Ингредиенты:

  • Тесто:
  • 60 г муки
  • Четверть чайной ложки разрыхлителя
  • Щепотка соли, щепотка сахара, вода

Начинка:

  • 2-3 ст.л. кетчупа или томатного соуса
  • 50 г мяса, ветчины, или колбасы
  • 50 г сыра
  • Половинка луковицы. Лучше брать красный лук, у него более мягкий вкус
  • 1 маринованный огурец

Чтобы сделать быстрое тесто для пиццы на сковороде смешаем муку, сахар, соль, разрыхлитель, добавим воду, быстро замешиваем мягкое и эластичное тесто. Отставляем на то время, пока подготавливаем начинку.

Лук нарезаем тонкими полукольцами, колбасу – соломкой, маринованный огурец – полукольцами, сыр натираем на терке. Тесто раскатываем по размеру сковороды, оптимально, диаметром в 26-28 см. Выкладываем на хорошо прогретую сковороду, выпекаем с одной стороны в течение одной минуты, переворачиваем, смазываем обжаренную сторону томатным соусом, выкладываем начинку, посыпаем сверху сыром. Накрываем крышкой и выпекаем, пока сыр не расплавится – это займет не более 10 минут.

Также есть вариант пиццы на сковороде, когда тесто замешивается с использованием яиц и сметаны. Неплохой вариант для тех, кто уже попробовал готовить без этих ингредиентов.

Пицца на сковороде на пышном тесте

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Фото: Соцсети

Ингредиенты:

  • Тесто
  • 2 ст. л. сметаны (10-15% жирности)
  • 2 ст. л муки
  • 1 яйцо

Начинка:

  • 1 помидор
  • Кетчуп, или томатный соус
  • 100 г колбасы, мяса, или ветчины
  • 50 г сыра
  • Несколько маслин, лучше брать вяленые
  • Болгарский перец
  • Красный лук

Для начала подготовьте начинку. Натрите сыр на мелкой терке. Колбасу, помидор и маслины нарежьте тонкими колечками. Лук и перчик порежьте кольцами. Теперь пора месить тесто. Соедините яйцо и сметану. Добавьте муку и тщательно перемешайте все ингредиенты при помощи венчика. Готовое тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы его можно было без труда перелить в сковородку.

Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и перелейте в нее тесто. Сверху выложите начинку и посыпьте пиццу сыром. Убавьте огонь и накройте сковороду крышкой. Блюдо должно готовиться 5-7 минут. Когда пицца будет готова, оставьте ее на несколько минут в сковороде, что она "дошла" до готовности.

Если вдруг дома не оказалось сметаны, ее можно заменить низкокалорийным жидким творогом, классическим йогуртом без добавок и сахара, или легким майонезом.