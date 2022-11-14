Не гірше, ніж у McDonald's: рецепт смачних курячих нагетсів
На приготування цієї страви піде зовсім небагато часу.
Нагетси — це знаменита страва американської кухні з філе курячої грудки в хрумкій паніровці, обсмаженій в олії. Винайдені в 1950-х роках курячі нагетси стали популярною стравою ресторанів швидкого харчування, а також їх широко продають замороженими для домашнього використання. Їх дуже люблять як дорослі, так і діти. Як порадувати своїх домочадців цією стравою, приготовленою своїми руками, у своєму блозі розповіла користувач Instagram Діна.
Нагетси
Складові:
- Курячий фарш — 800 г;
- Панірувальні сухарі — 100 г;
- Сіль, паприка, чорний перець та базилік;
- Яйце — 1 шт.;
- Молоко — 40 мл.
Для паніровки:
- Яйця — 2 шт.;
- Борошно;
- Панірувальні сухарі.
Спосіб приготування:
Змішати в глибокій мисці фарш, сухарі, яйце, сіль, молоко та спеції, все добре вимішати та сформувати нагетси у вигляді невеликих котлеток. Потім кожну з них вмочити в яйце, потім в муку, потім ще раз в яйце, а насамкінець — у панірувальних сухарях. Смажити на олії на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з кожного боку.
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