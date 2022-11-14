Не гірше, ніж у McDonald's: рецепт смачних курячих нагетсів

На приготування цієї страви піде зовсім небагато часу.

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Нагетси — це знаменита страва американської кухні з філе курячої грудки в хрумкій паніровці, обсмаженій в олії. Винайдені в 1950-х роках курячі нагетси стали популярною стравою ресторанів швидкого харчування, а також їх широко продають замороженими для домашнього використання. Їх дуже люблять як дорослі, так і діти. Як порадувати своїх домочадців цією стравою, приготовленою своїми руками, у своєму блозі розповіла користувач Instagram Діна.

Нагетси

Складові:

Курячий фарш — 800 г;

Панірувальні сухарі — 100 г;

Сіль, паприка, чорний перець та базилік;

Яйце — 1 шт.;

Молоко — 40 мл.

Для паніровки:

Яйця — 2 шт.;

Борошно;

Панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

Змішати в глибокій мисці фарш, сухарі, яйце, сіль, молоко та спеції, все добре вимішати та сформувати нагетси у вигляді невеликих котлеток. Потім кожну з них вмочити в яйце, потім в муку, потім ще раз в яйце, а насамкінець — у панірувальних сухарях. Смажити на олії на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з кожного боку.

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