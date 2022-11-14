Смажена сосиска в тісті: як приготувати ідеальний перекус

Ситне тісто вдало доповнює смак сосисок та вгамовує почуття голоду.

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Сосиска в тексті — ситний перекус, який допоможе швидко вгамувати голод, а її запах знайомий кожному, хто з ранку біжить на роботу повз булочні та кіоски стрітфуду. Однак таку страву можна приготувати й вдома, причому вийде нічим не гірше, а може, й смачніше. Рецептом приготування сосиски у тесті поділилася користувачка Наталія Васильєва.

Смажена сосиска у тісті

Складові:

Борошно – 500 г;

Вода тепла та молоко в рівних пропорціях – 320 мл;

Сіль – 1 ч. л;

Цукор – 3 ст. л;

Рослинна олія – 6 ст. л;

Дріжджі сухі – 1 ст. л.

Для начинки:

Сосиски молочні або лікарські – 15 шт.

Спосіб приготування:

У великій каструлі з'єднати тепле молоко та воду, додати цукор та дріжджі, залишити на 10-15 хвилин. Потім в каструлю додати шість столових ложок рослинної олії, сіль, просіяне борошно, замісити м'яке тісто, що ледве липне до рук. Каструлю з тістом накрити рушником або кришкою і поставити в тепле місце на 2 години, обминувши за цей час один або два рази, залежно від того, як воно підходитиме.

Робочу поверхню та руки добре змастити олією, тісто розділити на однакові кульки розміром з куряче яйце. Кожну кульку добре обминути або розкотити, покласти сосиску. З'єднати краї тіста, заліпити, сформувавши довгастий пиріжок. Так зробити всі 15 пиріжків. Відразу викладати на розігріту сковорідку з великою кількістю олії. Сосиски смажити на середньому вогні до рум'яного кольору з обох боків.

Готові пиріжки викладати на паперовий рушник, щоб увібрала зайву олію, і тільки після цього перекласти на тарілку.

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