Смажена сосиска в тісті: як приготувати ідеальний перекус
Ситне тісто вдало доповнює смак сосисок та вгамовує почуття голоду.
Сосиска в тексті — ситний перекус, який допоможе швидко вгамувати голод, а її запах знайомий кожному, хто з ранку біжить на роботу повз булочні та кіоски стрітфуду. Однак таку страву можна приготувати й вдома, причому вийде нічим не гірше, а може, й смачніше. Рецептом приготування сосиски у тесті поділилася користувачка Наталія Васильєва.
Смажена сосиска у тісті
Складові:
- Борошно – 500 г;
- Вода тепла та молоко в рівних пропорціях – 320 мл;
- Сіль – 1 ч. л;
- Цукор – 3 ст. л;
- Рослинна олія – 6 ст. л;
- Дріжджі сухі – 1 ст. л.
Для начинки:
- Сосиски молочні або лікарські – 15 шт.
Спосіб приготування:
У великій каструлі з'єднати тепле молоко та воду, додати цукор та дріжджі, залишити на 10-15 хвилин. Потім в каструлю додати шість столових ложок рослинної олії, сіль, просіяне борошно, замісити м'яке тісто, що ледве липне до рук. Каструлю з тістом накрити рушником або кришкою і поставити в тепле місце на 2 години, обминувши за цей час один або два рази, залежно від того, як воно підходитиме.
Робочу поверхню та руки добре змастити олією, тісто розділити на однакові кульки розміром з куряче яйце. Кожну кульку добре обминути або розкотити, покласти сосиску. З'єднати краї тіста, заліпити, сформувавши довгастий пиріжок. Так зробити всі 15 пиріжків. Відразу викладати на розігріту сковорідку з великою кількістю олії. Сосиски смажити на середньому вогні до рум'яного кольору з обох боків.
Готові пиріжки викладати на паперовий рушник, щоб увібрала зайву олію, і тільки після цього перекласти на тарілку.
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