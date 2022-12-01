Швидке дріжджове тісто для смажених пиріжків: перевірений рецепт із секретом

Під час приготування такого тіста використовується метод, який дозволяє скоротити час його "дозрівання".

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Смажені пиріжки з дріжджового тіста — чудовий варіант перекусу на роботі та відмінне частування для домочадців. Як швидко приготувати ідеальне тісто для таких пиріжків на дріжджах, розповіла Марина Гармаш, яка користується цим рецептом понад 15 років.

Швидке дріжджове тісто для смажених пиріжків

Складові:

Вода — 700 мл;

Цукор — 2 ст. л.;

Сухі дріжджі — 3 ч. л.;

Сіль — 1,5 ч. л.;

Рослинна олія — 5 ст. л.;

Борошно — 4 півлітрові баночки.

Спосіб приготування:

У чисту півлітрову банку налити 200 мл теплої води (температура має перевищувати 40 градусів). У воду всипати столову ложку цукру і три чайні ложки сухих дріжджів, все перемішати.

Залишіть опару на 5-7 хвилин, поки на її поверхні не з'явиться "шапочка".

У глибоку миску вилити решту 500 мл води, додати ще одну столову ложку цукру, сіль, 4 столові ложки рослинної олії і готову дріжджову опару, перемішати суміш, що вийшла.

Борошно просіяти і ввести в дріжджову суміш, перемішати, а потім замісити тісто, додавши наприкінці ще одну столову ложку олії. В ідеалі має вийти м'яке тісто, яке не прилипає до рук.

Тісто, що вийшло, скласти в один харчовий целофановий пакет, зав'язавши його, а потім в ще один і щільно зав'язати.

У глибоку миску або каструлю набрати 2-3 літри холодної води і покласти в неї тісто в пакетах на 7-10 хвилин. У воді тісто дуже швидко піднімається та наповнюється бульбашками повітря. Через 10 хвилин воно вже цілком готове до роботи. Звичайним способом на це зазвичай витрачається близько двох годин.

Після того, як тісто швидко підійшло у воді і плаває, як поплавець, необхідно дістати його з води, витягти з пакетів, викласти в глибоку миску і прикрити його рушником або харчовою плівкою, щоб не обвітрювалося.

Для формування пиріжків додатково використовувати борошно не треба, достатньо змастити руки та робочу поверхню олією.

Начинка на пиріжки може бути будь-яка, починаючи від картоплі і закінчуючи яйцем із цибулею або капустою. Готові пиріжки обсмажувати в олії до рум'яного кольору по 3-4 хвилини з кожного боку. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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