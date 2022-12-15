Ситний перекус: рецепт арабських млинців із начинкою

За бажання в начинку можна додати помідор і пекінську капусту.

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Млинці з начинкою — універсальний варіант як для вечері, так і для перекусу на роботі або в школі. Пропонуємо приготувати арабські млинці за рецептом із блогу djama_food.

Арабські млинці

Складові:

Молоко — 500 мл;

Борошно — 2 скл.;

Окріп — 1 скл.;

Дріжджі — 2 ст. л.;

Цукор — 2 ч. л.;

Сіль — 1/2 ч. л..

Для начинки:

Куряче філе — 200 гр;

Печериці — 300 гр;

Сир — 100 гр;

Вершки — 50 мл;

Олія — 3 ст. л.;

Цибуля — 1 шт.

Сіль, чорний перець до смаку;

За бажанням можна додати в начинку пекінську капусту й помідор.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд влити молоко, окріп, перемішати, потім туди додати цукор, сіль і дріжджі. У кілька заходів просіяти борошно та знову добре перемішати. Тісто на млинці готове. Залишити його на 15 хвилин, щоб тісто трохи піднялося, а потім спекти млинці на сухій сковороді з одного боку до рум'яності, з іншого млинець повинен повністю схопитися і все, не потрібно підсмажувати до рум'яності.

Куряче філе дрібно порізати й обсмажити на олії, додавши потім дрібно порізану кубиками цибулю та дрібно нарізані гриби й смажити на невеликому вогні ще 15 хвилин. Зняти кришку, дати соку випаруватися й додати сіль, чорний перець і вершки. Готувати ще кілька хвилин.

Сформувати млинці, як показано на відео, та випікати готові млинці в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин. До столу подавати гарячими. Можна подавати зі сметаною чи будь-яким соусом.

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