Ситний перекус: рецепт арабських млинців із начинкою
За бажання в начинку можна додати помідор і пекінську капусту.
Млинці з начинкою — універсальний варіант як для вечері, так і для перекусу на роботі або в школі. Пропонуємо приготувати арабські млинці за рецептом із блогу djama_food.
Арабські млинці
Складові:
- Молоко — 500 мл;
- Борошно — 2 скл.;
- Окріп — 1 скл.;
- Дріжджі — 2 ст. л.;
- Цукор — 2 ч. л.;
- Сіль — 1/2 ч. л..
Для начинки:
- Куряче філе — 200 гр;
- Печериці — 300 гр;
- Сир — 100 гр;
- Вершки — 50 мл;
- Олія — 3 ст. л.;
- Цибуля — 1 шт.
- Сіль, чорний перець до смаку;
За бажанням можна додати в начинку пекінську капусту й помідор.
Спосіб приготування:
У глибокий посуд влити молоко, окріп, перемішати, потім туди додати цукор, сіль і дріжджі. У кілька заходів просіяти борошно та знову добре перемішати. Тісто на млинці готове. Залишити його на 15 хвилин, щоб тісто трохи піднялося, а потім спекти млинці на сухій сковороді з одного боку до рум'яності, з іншого млинець повинен повністю схопитися і все, не потрібно підсмажувати до рум'яності.
Куряче філе дрібно порізати й обсмажити на олії, додавши потім дрібно порізану кубиками цибулю та дрібно нарізані гриби й смажити на невеликому вогні ще 15 хвилин. Зняти кришку, дати соку випаруватися й додати сіль, чорний перець і вершки. Готувати ще кілька хвилин.
Сформувати млинці, як показано на відео, та випікати готові млинці в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин. До столу подавати гарячими. Можна подавати зі сметаною чи будь-яким соусом.
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