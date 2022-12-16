Сирні вафлі: простий рецепт ситної та смачної страви

У вафлі можна додати зелень, що додасть їм більш насиченого смаку.

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Усі люблять солодкі та хрусткі вафельні трубочки або пишні бельгійські вафлі, які, як правило, приправляють сиропами, варенням або згущеним молоком. Пропонуємо сьогодні скуштувати рецепт сирних вафель від блогера djama_food. Вони допоможуть урізноманітнити звичне меню, додавши новий смак до улюблених страв.

Сирні вафлі

Інгредієнти:

сметана 10% (можна замінити кефіром) — 250 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сир твердий — 150 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

зелень за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збити яйця з молоком до однорідної маси. Сир натерти на тертці та додати в яєчно-молочну суміш, перемішати. У тісто просіяти борошно з розпушувачем, додати сіль і дрібно порізану зелень, все ще раз добре перемішати. Випікати в електровафельниці, накладаючи по одній столовій ложці з гіркою.

Якщо електровафельниці немає, можна спекти кекси або посмажити на сковороді як оладки.

Нагадаємо, як приготувати хрусткі вафлі, а також приготувати ажурні млинці та арабські млинці з начинкою з м'яса курки.