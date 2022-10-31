Як приготувати ідеальні хрусткі вафельні трубочки з яйцями та без: покрокові рецепти

Вафельні трубочки можна начинити вареним згущеним молоком або заварним кремом.

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Хрумкі вафельні трубочки — смак, знайомий усім з дитинства, який забути неможливо. Часто господині скаржаться, що їм не вдається домогтися того, щоб трубочки залишалися хрусткими довгий час: незабаром вони стають м'якими. Секрет ідеальних трубочок простий — точне дотримання необхідних пропорцій продуктів.

Вафельні трубочки

Складові:

Борошно — 1 склянка;

Маргарин — 200-205 г (1 пачка);

Яйця курячі (бажано великі) — 5-6 шт.;

Цукор — 180 г (приблизно склянку).

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром за допомогою міксера або вінчика, щоб вийшла однорідна пишна маса. Туди ж додати розтоплений і добре охолоджений маргарин або вершкове масло. Маргарин (або масло) повинні бути якісними та мати високу жирність.

Масу добре перемішати, а потім поступово приступати до додавання пшеничного борошна. Вводити його слід невеликими порціями, ретельно помішуючи. За бажання можна поекспериментувати і частково використовувати кукурудзяне або вівсяне борошно.

Щоб трубочки були ароматнішими, можна додати трохи ваніліну або лимонного соку.

Розігріту електровафельницю змастити олією один раз, більше не треба. Столову ложку тіста вилити в центр розігрітої поверхні та закрити вафельницю. Трохи притискаючи, тримати ручки кілька секунд. Це допоможе тісту набути бажаної форми. Ручки відпустити і випікати близько хвилини. Потім необхідно зняти її і відразу гарячою згорнути в трубочку або надати форму кульочка. Для цього можна використовувати спеціальні насадки, які йдуть у комплекті із сучасними електровафельницями.

За бажання в трубочки можна додати крем або варене згущене молоко.

Рецептів вафель існує безліч, але, враховуючи ціни на яйця, пропонуємо приготувати вафлі, для яких курячі яйця не знадобляться.

Хрусткі вафлі без яєць

Складові:

Вода — 1,5 ст.;

Олія кукурудзяна (можна соняшникова) — 80 мл;

Борошно — 450 г;

Цукровий пісок — 1 ст.;

Згущене молоко — 400 мл;

Куркума — щіпка;

Сіль — 0,5 ч. л;

Ванільний цукор — 1 пакетик (10 г);

Сода харчова — 1 г.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти і змішати з цукром, сіллю, ванільним цукром і куркумою. Потім до цієї суміші по черзі додати кукурудзяне масло, воду і згущене молоко, все дуже добре перемішати. Наприкінці додати гашену оцтом соду.

На розігріту і змащену олією вафельницю налити ложку тіста і щільно закрити її. Випікати 2-3 хвилини. Гарячі вафлі відразу ж скрутити в трубочки і наповнити вареним згущеним молоком або заварним кремом.

[ + – ] Вафельні трубочки за класичним рецептом

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