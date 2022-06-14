"Наполеон" без духовки: як приготувати улюблений торт на сковороді

Такий торт виходить вищим, а правильно приготовлений крем, що вимагає певних навичок, робить десерт дуже смачним.

Торт "Наполеон" — король серед десертів, хоча для його випікання й потрібно чимало часу. Проте для тих, у кого цього часу не так уже й багато чи зламалася духовка, є вихід — торт на сковорідці. На смак він нічим не поступається оригіналу.

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Торт "Наполеон" на сковороді

Складові:

Борошно — 500 г;

Молоко — 190 мл;

Масло вершкове — 100 г;

Цукор — 100 г;

Яйця — 1 шт;

Рослинна олія — 1 ст. л;

Сода харчова — 0,5 ч. л;

Сіль — на кінчику ножа (на смак).

Для крему:

Масло вершкове — 350 г;

Молоко — 250 мл;

Цукор — 75 г;

Яйця — 2 шт;

Згущене молоко — 1 банка;

Ванільний цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У чистій мисці добре розтерти яйце з цукром, додати в суміш олії і розм'якшеного вершкового масла, перемішати. Туди ж — молоко, а також сіль. Все знову добре перемішати, а потім швидко додати гашену оцтом соду. Потім невеликими частинами додавати борошно і мішати так, щоб у масі не було грудок.

Далі тісто вимішується руками. За необхідності в нього можна додати ще муки, все залежить від бажаної консистенції та якості муки. В ідеалі тісто має вийти не липке, еластичне та стійкої форми.

Розділити масу на 18 або більше шматочків залежно від діаметра сковороди. Кожен із них розкотити на тонкий корж на твердій поверхні, посипаній мукою.

Щоб корж не порвався під час перенесення на сковороду, потрібно намотати його на качалку і покласти на гарячу сковороду. Обсмажувати корж необхідно з обох боків. Коржі повинні бути дуже тонкі, щоб добре просушилися на сковороді аж до легкого хрускоту та підпалин. У такому разі вони добре вберуть крем і не будуть гумовими.

Поки корж ще не охолонув, можна швидко обрізати в нього краї так, щоб вийшло гарне, ідеально рівне коло. Обрізки надалі можна буде перемолоти на крихту для посипання боків та верху торта.

Коли тісто готове, беремося за крем.

Для початку необхідно розтерти яйця з цукром та ванільним цукром в окремій посудині. Поставити каструлю з товстим дном на плиту, влити молоко і нагріти на невеликому вогні. Молоко до кипіння не доводити, а дочекатися, коли над ним з'явиться пара. Потім підігріте молоко влити тонкою-тонкою цівкою і дуже повільно з постійним швидким розмішуванням вінчиком в яєчну суміш. Це потрібно робити, щоб яйця не згорнулися, а сам крем не став грудками та пластівцями. Потім перелити суміш назад у каструлю і проварити крем на повільному вогні, постійно помішуючи, поки він не загусне.

Зняти каструлю з вогню і дати охолонути крему. Щоб він не звітрився, накрити його харчовою плівкою. Охолодити крем до кімнатної температури або навіть нижче. Якщо крем буде теплий усередині, він розтопить олію, через що вся маса "розріджується". В остиглий крем додати м'яке масло кімнатної температури, після чого збити масу міксером. В результаті вона має стати пишною та збільшитися вдвічі.

Далі в крем необхідно додати згущене молоко і ванільний цукор і знову збити до однорідності. Згущене молоко краще додавати не відразу все, адже залежно від густоти крему його може знадобитися й менше. Тому уважно слідкувати за консистенцією. Також варто уважно стежити за тим, щоб не перебити крем, інакше він розшарується. Як тільки маса стане однорідною, міксер необхідно вимкнути.

На широкій плоскій тарілці для торта викласти остиглі коржі, перемащуючи кожен шар кремом. Теплі коржі не можна перемащувати, бо масло у кремі може витекти.

Готовий торт посипати крихтою з усіх боків, залишити на 2-3 години, щоб коржі просочилися, і поставити на ніч у холодильник.

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