"Наполеон" без духовки: как приготовить любимый торт на сковороде

Такой торт получается выше, а правильно приготовленный крем, требующий определенных навыков, делает десерт изумительно вкусным.

Торт "Наполеон" – король среди десертов, хотя для его выпечки и требуется немало времени. Однако для тех, у кого этого времени не так уж и много или сломалась духовка, есть выход – торт на сковородке. По вкусу он ничем не уступает оригиналу.

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Торт "Наполеон" на сковороде

Ингредиенты:

Мука – 500 гр;

Молоко – 190 мл;

Масло сливочное – 100 гр;

Сахар – 100 гр;

Яйца – 1 шт;

Растительное масло – 1 ст. л;

Сода пищевая – 0,5 ч. л;

Соль – на кончике ножа (по вкусу)

Для крема:

Масло сливочное – 350 гр;

Молоко – 250 мл;

Сахар – 75 гр;

Яйца – 2 шт;

Сгущенное молоко – 1 банка;

Ванильный сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

В чистой миске хорошо растереть яйцо с сахаром, добавить в смесь растительное масло и размягченное сливочное, перемешать. Туда же – молоко, а также соль. Все снова хорошо перемешать, а потом быстро добавить гашенную уксусом соду. Затем небольшими частями добавлять муку и мешать так, чтобы в массе не было комков.

Далее тесто вымешивается руками. При необходимости в него можно добавить еще муки, все зависит от желаемой консистенции и качества муки. В идеале тесто должно получиться не липкое, эластичное и в меру крутое, устойчивой формы.

Разделить массу на 18 или более кусочков, в зависимости от диаметра сковороды. Каждый из них раскатать в тонкий корж на твердой поверхности, посыпанной мукой.

Чтобы корж не порвался при переносе его на сковороду, нужно намотать его на скалку и положить на горячую сковороду. Обжаривать корж необходимо с обеих сторон. Коржи должны быть очень тонкие, чтобы хорошо просушились на сковороде аж до легкого хруста и местами подпалин. В таком случае они хорошо впитают крем и не будут резиновыми.

Пока корж еще не остыл, можно быстро обрезать у него края так, чтобы получился красивый, идеально ровный круг. Обрезки в дальнейшем можно будет перемолоть на крошку для посыпки боков и верха торта.

Когда тесто готово, очередь за кремом.

Для начала необходимо растереть яйца с сахаром и ванильным сахаром в отдельной посуде. Поставить кастрюлю с толстым дном на плиту, влить туда молоко и нагреть на небольшом огне. Молоко до кипения не доводить, а дождаться, когда над ним появиться пар. Затем подогретое молоко влить тонкой-тонкой струйкой и очень медленно при постоянном быстром размешивании венчиком в яичную смесь. Это нужно делать, чтобы яйца не свернулись, а сам крем не взялся комьями и хлопьями. Затем перелить смесь обратно в кастрюлю и проварить крем на медленном огне, постоянно помешивая, пока он не загустеет.

Снять кастрюлю с огня и дать крему остыть. Чтобы он не заветрился, накрыть его пищевой пленкой. Охладить крем до комнатной температуры или даже ниже. Если крем будет теплый внутри, он растопит масло, из-за чего вся масса "расжижится". В остывший крем добавить мягкое сливочное масло комнатной температуры, после чего взбить массу миксером. В результате она должна стать пышной и увеличиться вдвое.

Далее в крем необходимо добавить сгущенку и ванилин и снова взбить до однородности. Сгущенку лучше добавлять не сразу всю, ведь в зависимости от густоты крема ее может понадобиться и меньше. Поэтому внимательно нужно следить за консистенцией. Также стоит внимательно следить за тем, чтобы не переьить крем, иначе он расслоится. Как только масса станет однородной, миксер необходимо выключить.

На широком плоском блюде для торта выложить остывшие коржи, перемазывая каждый слой кремом. Теплые коржи нельзя перемазывать, потому что масло в креме может вытечь.

Готвовый торт посыпать крошкой со всех сторон, оставить на 2-3 часа, чтобы коржи пропитались, и поставить на ночь в холодильник.

[ + – ] Еще один вариант "Наполеона" на сковороде

Напомним, как приготовить классический "Наполеон", а также предлагаем попробовать одноименное печенье.