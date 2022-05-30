Король тортов: как приготовить идеальный "Наполеон"
"Наполеон" не зря называют "Его Императорским Величеством" среди тортов.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Торт "Наполеон" – один из самых вкусных и любимых не для одного поколения сладкоежек. Его приготовление занимает немало времени, однако если найти свой идеальный рецепт, этот торт станет настоящим гвоздем программы на любом празднике.
Классический "Наполеон" с заварным кремом
Ингредиенты:
- Мука – 400 гр;
- Замороженное сливочное масло – 200 гр;
- Сметана (15%) – 200 гр;
- Яйцо крупное – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч. л.
Для крема:
- Сливочное масло комнатной температуры – 200 гр;
- Сгущенное молоко комнатной температуры – 150 гр;
- Молоко – 400 гр;
- Яйцо – 2 шт;
- Сахар – 100 гр + 20 гр ванильного сахара
- Мука – 25 гр;
- Крахмал – 25 гр.
Способ приготовления:
Первым делом необходимо приготовить крем, потому что к моменту готовности коржей он должен остыть до комнатной температуры. Сначала нужно смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, мукой, крахмалом. Добавить молоко. Заварить крем на среднем огне, постоянно его помешивая, чтобы не подгорел и в нем не осталось никаких комков. Затем остудить его до комнатной температуры.
Когда коржи уже будут готовы, доделать крем. Для этого масло комнатной температуры нужно взбить в течение пары минут, добавить сгущенное молоко и снова взбивать несколько минут до получения пышного однородного крема. Добавить заварную основу комнатной температуры по 1 чайной ложке за раз, взбивая до полной однородности.
Теперь следует приготовить тесто. Для этого замороженное сливочное масло натереть на терке, постоянно обмакивая его в муку. Добавить соль к яйцу, перемешать. Добавить яйцо и сметану к крошке из сливочного масла и муки. Быстро замесить тесто. Долго его вымешивать не надо, достаточно все соединить в один однородный ком. Разделить готовое тесто на 8-10 равных частей, положить в холодильник на час.
После этого каждый из комочков раскатать в тонкий пласт на пергаментной бумаге и, наколов вилкой, отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекать 7-8 минут.
Еще горячими коржи обрезать, придавая им одинаковую круглую форму, а обрезки дополнительно подрумянить в духовке.
Остывшие коржи смазать кремом (по 2 ст. л. крема на корж). Верх и бока торта тоже необходимо смазать кремом. Из обрезков сделать крошку, перемешать ее с сахарной пудрой. Посыпать крошкой верх и бока торта.
Для тех, кто любит торт с хрустящими коржами, нужно оставить его в холодильнике на два часа. Те же, кто отдает предпочтение пропитанному, должны подержать готовый "Наполеон" в холодильнике не менее шести часов.
Ранее мы рассказывали, как испечь идеальный медовик, и что нужно знать, готовя бисквит.