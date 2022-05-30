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Король тортов: как приготовить идеальный "Наполеон"

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наполеон
Фото: Скриншот | Торт "Наполеон"

"Наполеон" не зря называют "Его Императорским Величеством" среди тортов.

Торт "Наполеон" – один из самых вкусных и любимых не для одного поколения сладкоежек. Его приготовление занимает немало времени, однако если найти свой идеальный рецепт, этот торт станет настоящим гвоздем программы на любом празднике.

Классический "Наполеон" с заварным кремом

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр;
  • Замороженное сливочное масло – 200 гр;
  • Сметана (15%) – 200 гр;
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч. л.

Для крема:

  • Сливочное масло комнатной температуры – 200 гр;
  • Сгущенное молоко комнатной температуры – 150 гр;
  • Молоко – 400 гр;
  • Яйцо – 2 шт;
  • Сахар – 100 гр + 20 гр ванильного сахара
  • Мука – 25 гр;
  • Крахмал – 25 гр.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить крем, потому что к моменту готовности коржей он должен остыть до комнатной температуры. Сначала нужно смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, мукой, крахмалом. Добавить молоко. Заварить крем на среднем огне, постоянно его помешивая, чтобы не подгорел и в нем не осталось никаких комков. Затем остудить его до комнатной температуры.

Когда коржи уже будут готовы, доделать крем. Для этого масло комнатной температуры нужно взбить в течение пары минут, добавить сгущенное молоко и снова взбивать несколько минут до получения пышного однородного крема. Добавить заварную основу комнатной температуры по 1 чайной ложке за раз, взбивая до полной однородности.

Теперь следует приготовить тесто. Для этого замороженное сливочное масло натереть на терке, постоянно обмакивая его в муку. Добавить соль к яйцу, перемешать. Добавить яйцо и сметану к крошке из сливочного масла и муки. Быстро замесить тесто. Долго его вымешивать не надо, достаточно все соединить в один однородный ком. Разделить готовое тесто на 8-10 равных частей, положить в холодильник на час.

После этого каждый из комочков раскатать в тонкий пласт на пергаментной бумаге и, наколов вилкой, отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекать 7-8 минут.

Еще горячими коржи обрезать, придавая им одинаковую круглую форму, а обрезки дополнительно подрумянить в духовке.

Остывшие коржи смазать кремом (по 2 ст. л. крема на корж). Верх и бока торта тоже необходимо смазать кремом. Из обрезков сделать крошку, перемешать ее с сахарной пудрой. Посыпать крошкой верх и бока торта.

Для тех, кто любит торт с хрустящими коржами, нужно оставить его в холодильнике на два часа. Те же, кто отдает предпочтение пропитанному, должны подержать готовый "Наполеон" в холодильнике не менее шести часов.

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