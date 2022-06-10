Печенье "Наполеон": как приготовить десерт, который тает во рту

Приготовив это печенье один раз, вы будете часто пользоваться рецептом, поскольку оно получается мягким и хрустящим, а начинка предполагает разнообразные варианты.

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Печенье с хрустящей корочкой и ореховой начинкой "Наполеон" очень пригодится тем, кто хочет попробовать что-то новенькое и вкусное, а также удивить гостей, которые вот-вот появятся на пороге.

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Для приготовления печения понадобится:

Мука – 500 гр;

Масло сливочное (охлажденное) – 250 гр;

Сливки жирные или молоко – 200 мл;

Разрыхлитель – 1/2 ч. л;

Желток – 1 шт.

Для начинки:

Измельченные грецкие орехи – 150 гр;

Сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Муку просеять, чтобы обогатить кислородом, и перетереть в мелкую крошку с маслом. Затем в полученную массу добавить сливки (или молоко), желток и разрыхлитель, после чего все вымешать, чтобы получилось мягкое податливое тесто. Когда тесто готово, необходимо разделить его на шесть частей, скатать каждую в колобок и отправить в холодильник на полчаса.

Тем временем орехи смешать с сахаром. Кроме орехов, в качестве начинки можно использовать мак, перетертый с сахаром, или измельченные и смешанные с медом сухофрукты.

Через 30 минут достать тесто, раскатать каждый колобок в тонкую лепешку и порезать ее на треугольники. На широкий край каждого треугольника положить начинку, скрутить трубочку, повернуть и сделать рогалик.

Противень застелить пергаментом и на него выложить печенье. Выпекать его необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-35 минут. Готовые изделия можно посыпать сахарной пудрой, смешанной с ванилином.

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