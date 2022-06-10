Печиво "Наполеон": як приготувати десерт, що тане в роті
Приготувавши це печиво один раз, ви часто користуватиметеся рецептом, оскільки воно виходить м'яким і хрумким, а начинка передбачає різноманітні варіанти.
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Печиво з хрусткою скоринкою та горіховою начинкою "Наполеон" дуже знадобиться тим, хто хоче спробувати щось новеньке та смачне, а також здивувати гостей, які ось-ось з'являться на порозі.
Для приготування печива знадобиться:
- Борошно — 500 г;
- Масло вершкове (охолоджене) — 250 гр;
- Вершки жирні чи молоко — 200 мл;
- Розпушувач — 1/2 ч. л;
- Жовток — 1 шт.
Для начинки :
- Подрібнені волоські горіхи — 150 гр;
- Цукор — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Борошно просіяти, щоб збагатити киснем і перетерти в дрібну крихту з маслом. Потім в отриману масу додати вершки (або молоко), жовток і розпушувач, після чого все вимішати, щоб вийшло м'яке податливе тісто. Коли тісто готове, необхідно розділити його на шість частин, скачати кожну в колобок і відправити в холодильник на пів години.
Тим часом горіхи змішати із цукром. Крім горіхів, як начинка можна використовувати мак, перетертий з цукром, або подрібнені та змішані з медом сухофрукти.
Через 30 хвилин дістати тісто, розкотити кожен колобок в тонкий коржик і порізати його на трикутники. На широкий край кожного трикутника покласти начинку, скрутити трубочку, повернути і зробити рогалик.
Деко застелити пергаментом і на нього викласти печиво. Випікати його необхідно в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30-35 хвилин. Готові вироби можна посипати цукровою пудрою, змішаною з ваніліном.
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