Печиво "Наполеон": як приготувати десерт, що тане в роті

Приготувавши це печиво один раз, ви часто користуватиметеся рецептом, оскільки воно виходить м'яким і хрумким, а начинка передбачає різноманітні варіанти.

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Печиво з хрусткою скоринкою та горіховою начинкою "Наполеон" дуже знадобиться тим, хто хоче спробувати щось новеньке та смачне, а також здивувати гостей, які ось-ось з'являться на порозі.

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Для приготування печива знадобиться:

Борошно — 500 г;

Масло вершкове (охолоджене) — 250 гр;

Вершки жирні чи молоко — 200 мл;

Розпушувач — 1/2 ч. л;

Жовток — 1 шт.

Для начинки :

Подрібнені волоські горіхи — 150 гр;

Цукор — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти, щоб збагатити киснем і перетерти в дрібну крихту з маслом. Потім в отриману масу додати вершки (або молоко), жовток і розпушувач, після чого все вимішати, щоб вийшло м'яке податливе тісто. Коли тісто готове, необхідно розділити його на шість частин, скачати кожну в колобок і відправити в холодильник на пів години.

Тим часом горіхи змішати із цукром. Крім горіхів, як начинка можна використовувати мак, перетертий з цукром, або подрібнені та змішані з медом сухофрукти.

Через 30 хвилин дістати тісто, розкотити кожен колобок в тонкий коржик і порізати його на трикутники. На широкий край кожного трикутника покласти начинку, скрутити трубочку, повернути і зробити рогалик.

Деко застелити пергаментом і на нього викласти печиво. Випікати його необхідно в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30-35 хвилин. Готові вироби можна посипати цукровою пудрою, змішаною з ваніліном.

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