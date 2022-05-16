Вкус родом из детства: рецепт лучшего вафельного торта от Евгения Клопотенко

Этот десерт под силу даже тем, кто не особо дружит с кулинарией.

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Торт, сделанные из вафельных коржей, перемазанных сгущенкой, – знакомый практически каждому с детства. Однако мало кто знает, что у него есть и свое название – андруты. Он завоевал любовь и популярность благодаря нехитрому рецепту и очень быстрому приготовлению. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко раскрыл секрет создания идеального десерта, который будет под силу даже тем, кто на кухне редкий гость

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Андруты, или вафельный торт со сгущенкой

Ингредиенты:

Упаковка вафельных коржей (из 6 шт) –1;

Грецкие орехи – 150 гр;

Сгущенка – 1 банка;

Вишни (свежие или замороженные) – 250 гр;

Сахар – 100 гр.

Способ приготовления:

Перед тем, как приступить к приготовлению вафельного торта, необходимо приготовить все ингредиенты. Для этого необходимо заранее достать из холодильника сливочное масло, чтобы оно размягчилось при комнатной температуре, а банку со сгущенным молоком следует отправить в кастрюлю с водой, сняв предварительно бумажную этикетку. Клопотенко советует накрыть дно кастрюли тканевой салфеткой и варить сгущенку примерно два часа. Вода должна полностью покрывать банку, и в процессе выкипания ее необходимо доливать, только обязательно использовать кипяток, а не холодную воду. Варить сгущенку нужно на медленном огне. Открывать ее стоит только после остывания.

В другую кастрюлю выложить вишни без косточек и сахар и варить на медленном огне около 20 минут. После этого перебить вишни погружным блендером до однородной массы и еще 20 минут проварить на медленном огне, после чего дать им остыть.

В миске с помощью венчика перемешать вареную сгущенку и масло до однородной массы.

Открыть упаковку с коржами. Каждую вафлю поочередно смазать вареной сгущенкой, а затем вареньем из вишен. Последние дадут кислинку, и торт не будет приторно сладким.

Верхний слой вафель и бока смазать кремом.

Орехи измельчить ножом и посыпать торт сверху и по бокам. Готовый десерт необходимо хранить в холодильнике.

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