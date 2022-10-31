Как приготовить идеальные хрустящие вафельные трубочки с яйцами и без: пошаговые рецепты

Вафельные трубочки можно начинить варенной сгущенкой или заварным кремом.

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Хрустящие вафельные трубочки – вкус, знакомый всем с детства, который забыть невозможно. Часто хозяйки жалуются, что им не удается добиться того, чтобы трубочки оставались хрустящими долгое время: уже вскоре они становятся мягкими. Секрет идеальных трубочек прост – точное соблюдение необходимых пропорций продуктов.

Вафельные трубочки

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан;

Маргарин – 200-205 гр (1 пачка);

Яйца куриные (желательно, крупные) – 5-6 шт;

Сахар – 180 гр. (примерно стакан).

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром с помощью миксера или венчика, чтобы получилась однородная пышная масса. Туда же добавить растопленный и хорошенько охлажденный маргарин или сливочное масло. Маргарин (или масло) должны быть качественными и иметь высокую жирность.

Массу хорошо перемешать, а затем постепенно приступать к добавлению пшеничной муки. Вводить ее следует небольшими порциями, тщательно помешивая. При желании можно поэкспериментировать и частично использовать кукурузную или овсяную муку.

Чтобы трубочки были более ароматными, можно добавить немного ванилина или лимонного сока.

Разогретую электровафельницу смазать маслом один раз, больше не надо. Столовую ложку теста вылить в центр разогретой поверхности и закрыть вафельницу. Немного придавливая, держать ручки несколько секунд. Это поможет тесту приобрести желаемую форму. Ручки отпустить, и выпекать вафвафлю около минуты. Затем необходимо снять ее и сразу же горячей свернуть в трубочку или придать форму кулечка. Для этого можно использовать специальные насадки, которые идут в комплекте с современными электровафельницами.

При желании в трубочки можно добавить крем или вареную сгущенку.

Рецептов вафель существует огромное количество, но, учитывая цены на яйца, предлагаем приготовить вафли, для которых куриные яйца не понадобятся

Хрустящие вафли без яиц

Ингредиенты:

Вода – 1,5 стак;

Масло кукурузное (можно подсолнечное) – 80 мл;

Мука – 450 г;

Сахарный песок – 1 стак;

Сгущенное молоко – 400 мл;

Куркума – щепотка;

Соль – 0,5 ч. л.;

Ванильный сахар – 1 пакетик (10 г);

Сода пищевая – 1 гр.

Способ приготовления:

Муку просеять и смешать ее с сахаром, солью, ванильным сахаром и куркумой. Затем в эту смесь по очереди добавить кукурузное масло, воду и сгущенное молоко, все очень хорошо перемешать. В конце добавить гашеную уксусом соду.

На разогретую и смазанную маслом вафельницу налить ложку теста и плотно закрыть ее. Выпекать 2-3 минуты. Горячие вафли сразу же скрутить в трубочки и наполнить вареной сгущенкой или заварным кремом.

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