Для уютного вечера: рецепт бисквитного рулета с яблоками

Рулет буквально тает во рту и идеально подходит к чаю.

Сочный, нежный и ароматный рулет с яблоками – еще один способ порадовать себя в осенние вечера. Как его приготовить, показала кулинарный блогер Анна, поделившись с подписчиками своим проверенным рецептом.

Рулет с яблоками

Ингредиенты:

яйца — 5 шт;

сахар — 120 гр;

мука — 90 гр;

разрыхлитель — 2 гр;

соль — 1 гр;

молоко — 40 мл;

растительное масло — 40 мл;

яблока (небольшие) — 4–5 шт;

сахар — 2 ст. л;

корица.

Способ приготовления:

Яблоки натереть, добавить сахар, корицу, перемешать и оставить.

Белки отделить от желтков. Желтки взбить отдельно с 50 гр сахара и щепоткой соли на протяжении примерно 5 минут, а белки с 70 гр сахара – примерно 10 минут до устойчивых пиков. Затем объединить белки и желтки в одной посуде.

Ввести просеянную муку, разрыхлитель, перемешать. Немного теста добавить к маслу с молоком, перемешать и вылить в тесто. Еще раз перемешать тесто до однородности.

Яблоки отжать от сока и выложить на пергамент, сверху вылить бисквит и разровнять.

Выпекать при 170 градусах примерно 25–30 минут на среднем уровне.

После выпечки сразу накрыть все пергаментом, подождать 5 минут, чтобы противень остыл, перевернуть бисквит на рабочую поверхность и еще теплым свернуть в рулет.

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