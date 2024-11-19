Для уютного вечера: рецепт бисквитного рулета с яблоками
Рулет буквально тает во рту и идеально подходит к чаю.
Сочный, нежный и ароматный рулет с яблоками – еще один способ порадовать себя в осенние вечера. Как его приготовить, показала кулинарный блогер Анна, поделившись с подписчиками своим проверенным рецептом.
Рулет с яблоками
Ингредиенты:
- яйца — 5 шт;
- сахар — 120 гр;
- мука — 90 гр;
- разрыхлитель — 2 гр;
- соль — 1 гр;
- молоко — 40 мл;
- растительное масло — 40 мл;
- яблока (небольшие) — 4–5 шт;
- сахар — 2 ст. л;
- корица.
Способ приготовления:
Яблоки натереть, добавить сахар, корицу, перемешать и оставить.
Белки отделить от желтков. Желтки взбить отдельно с 50 гр сахара и щепоткой соли на протяжении примерно 5 минут, а белки с 70 гр сахара – примерно 10 минут до устойчивых пиков. Затем объединить белки и желтки в одной посуде.
Ввести просеянную муку, разрыхлитель, перемешать. Немного теста добавить к маслу с молоком, перемешать и вылить в тесто. Еще раз перемешать тесто до однородности.
Яблоки отжать от сока и выложить на пергамент, сверху вылить бисквит и разровнять.
Выпекать при 170 градусах примерно 25–30 минут на среднем уровне.
После выпечки сразу накрыть все пергаментом, подождать 5 минут, чтобы противень остыл, перевернуть бисквит на рабочую поверхность и еще теплым свернуть в рулет.
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