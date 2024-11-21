Класичний Харчо: як приготувати ситний суп, який зігріє в холодну погоду

Суп харчо, традиційну грузинську страву, готують вдома рідко, хоча рецепт дуже простий.

Рецептів грузинського супу Харчо дуже багато. Особливо часто суперечки виникають через приправи, тому що цей суп виходить досить гострим. Але в будь-якому разі — це проста страва і приготувати її вдома зовсім нескладно. Суп харчо класичний з рисом виходить дуже ситним, ароматним і пряним, тож найкращий час для нього — осінь і зима, коли зігріваючий ефект страви буде дуже доречним. Як його приготувати, пише Myastoriya.

Суп харчо

Інгредієнти:

яловича грудинка — 700 г;

вода — 2 л;

корінь селери — 50 г;

корінь петрушки;

дві морквини;

три маленькі цибулини;

лавровий лист — 4 шт;

чорний перець горошком — 1/2 ст. л.;

запашний перець горошком — 1/2 ст. л.;

два свіжих помідори;

зелений гострий перець — 1 шт;

червоний гострий перець — 1 шт;

довгозернистий рис — 5 ст. л.;

соус ткемалі — 4 ст. л.;

хмелі-сунелі — 1 ст. л.;

часник — 4–5 зубчиків;

цукор — 2 ст. л.;

зелена цибуля, базилік, кінза, сіль.

Спочатку приготуйте бульйон. Грудинку вимийте та крупно наріжте. Складіть у каструлю та залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і зніміть шумівкою піну.

Коріння селери та петрушки, а також моркву для харчо вимийте та очистіть. Моркву та одну вимиту неочищену цибулину розріжте на половинки. Корінь селери наріжте великими скибочками.

Підготовлені інгредієнти покладіть у бульйон для харчо і варіть 1,5 години на середньому вогні. За 20 хвилин до закінчення додайте лаврове листя, дрібку солі, а також горошини чорного і запашного перцю.

Бульйон для харчо процідіть через сито. М'ясо відокремте від кістки та наріжте невеликими скибочками. Складіть у велику каструлю та залийте процідженим бульйоном.

Помідори для харчо вимийте. Ріпчасту цибулю, що залишилася, очистіть. Стручки гострого перцю розріжте вздовж на половинки та видаліть насіння. Помідори наріжте часточками, цибулю — тонкими півкільцями, гострий перець — кільцями.

Овочі додайте в бульйон із м'ясом і доведіть до кипіння. Варіть на мінімальному вогні 15 хвилин. Додайте промитий рис, ткемалі, хмелі-сунелі та варіть 15 хвилин.

Зелену цибулю, кінзу, петрушку і базилік дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес. Перемішайте з усією підготовленою зеленню та цукром.

У харчо покладіть суміш зелені з часником. Посоліть і швидко доведіть до кипіння. Зніміть класичний харчо з рисом з вогню, закрийте і залиште на 15 хвилин, щоб настоявся.

Кількість гострого перцю для класичного супу харчо ви можете регулювати на свій смак.

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