Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви

Такий суп зазвичай готують у Польщі. І він чудово зігріває холодними вечорами.

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Якщо любите ситні смачні супи, то вам варто спробувати саме цей. Він густий, не надто калорійний і може стати чудовим обідом, або вечерею. Рецептом поділилися на сайті Good Food.

Картопляний суп

Інгредієнти:

1½ літра овочевого або курячого бульйону;

5 картоплин, очищених і нарізаних кубиками;

1 морква, очищена і нарізана кубиками;

2 лаврові листки;

5 горошин запашного перцю;

1 столова ложка вершкового масла;

1 цибулина, нарізана кубиками;

1 столова ложка борошна;

2 столові ложки рослинної олії;

2 скибочки хліба, нарізані кубиками;

петрушка;

50 г бекону, обсмаженого до хрускоту (за бажанням).

Вилийте бульйон у велику каструлю і доведіть до кипіння, потім додайте картоплю та моркву разом із лавровим листом і горошинами духмяного перцю. Накрийте кришкою і готуйте на середньому або слабкому вогні 30 хвилин або поки овочі не стануть дуже м'якими. Якщо бульйону немає, можна використовувати просто воду.

Нагрійте вершкове масло на пательні й обсмажуйте цибулю 8-10 хвилин або поки вона не стане м'якою і злегка золотистою. Додайте борошно, перемішайте, щоб вийшов густий соус і готуйте до золотистого кольору. Додайте 2 столові ложки овочевого бульйону в соус і перемішайте до отримання однорідної маси, потім влийте його в решту бульйону і перемішайте до однорідного стану. Знову доведіть суп до кипіння і варіть 1 годину. Картопля розвариться, і суп загусне.

Нагрійте олію на сковорідці й обсмажте хліб, поки він не підрум'яниться і не стане хрустким. Добре приправте, потім додайте в суп рубану петрушку. За бажанням у суп можна також додати шматочки смаженої ковбаси, або бекону.

Також ви можете приготувати смачний пісний борщ із чорносливом.