Классический Харчо: как приготовить сытный суп, который согреет в холодную погоду

Суп харчо, традиционное грузинское блюдо, готовят дома редко, хотя рецепт очень простой.

Рецептов грузинского супа Харчо очень много. Особенно часто споры возникают из-за приправ, потому что этот суп получается довольно острым. Но в любом случае – это простое блюдо и приготовить его дома совсем несложно. Cуп харчо классический с рисом получается очень сытным, ароматным и пряным, так что, самое лучшее время для него — осень и зима, когда согревающий эффект блюда придется как нельзя кстати. Как его приготовить пишет Myastoriya.

Суп харчо

Ингредиенты:

говяжья грудинка – 700 г;

вода – 2 л;

корень сельдерея – 50 г;

корень петрушки;

две морковки;

три маленькие луковицы;

лавровый лист – 4 шт.;

черный перец горошком – 1/2 ст. л.;

душистый перец горошком – 1/2 ст. л.;

два свежих помидора;

зеленый острый перец – 1 шт.;

красный острый перец – 1 шт.;

длиннозерный рис – 5 ст. л.;

соус ткемали – 4 ст. л.;

хмели-сунели – 1 ст. л.;

чеснок – 4-5 зубчиков;

сахар – 2 ст. л.;

зеленый лук, базилик, кинза, соль.

Сначала приготовьте бульон. Грудинку вымойте и крупно нарежьте. Сложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и снимите шумовкой пену.

Коренья сельдерея и петрушки, а также морковь для харчо вымойте и очистите. Морковь и одну вымытую неочищенную луковицу разрежьте на половинки. Корень сельдерея нарежьте крупными ломтиками.

Подготовленные ингредиенты положите в бульон для харчо и варите 1,5 часа на среднем огне. За 20 минут до окончания добавьте лавровые листья, щепотку соли, а также горошины черного и душистого перца.

Бульон для харчо процедите через сито. Мясо отделите от кости и нарежьте небольшими ломтиками. Сложите в большую кастрюлю и залейте процеженным бульоном.

Помидоры для харчо вымойте. Оставшийся репчатый лук очистите. Стручки острого перца разрежьте вдоль на половинки и удалите семена. Помидоры нарежьте дольками, лук — тонкими полукольцами, острый перец — колечками.

Овощи добавьте в бульон с мясом и доведите до кипения. Варите на минимальном огне 15 минут. Добавьте промытый рис, ткемали, хмели-сунели и варите 15 минут.

Зеленый лук, кинзу, петрушку и базилик мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Перемешайте со всей подготовленной зеленью и сахаром.

В харчо положите смесь зелени с чесноком. Посолите и быстро доведите до кипения. Снимите классический харчо с рисом с огня, закройте и оставьте на 15 минут, чтобы настоялся.

Количество острого перца для классического супа харчо вы можете регулировать по своему вкусу.

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