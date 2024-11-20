Мініштруделі: рецепт дуже смачної та простої випічки з яблуками

Перед подачею штруделі необхідно остудити.

Мініштруделі з яблуками — десерт, який швидко готується, не займає багато місця і виходить дуже смачним. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася відома кулінарна блогерка Ольга Головіна.

Мініштруделі

Інгредієнти (на 12 шт)

яблука — 7 шт. (якщо не солодкі, можете посипати їх трохи цукром);

сушена вишня/журавлина — за бажанням;

вершкове масло — 50 г до яблук і 100-120 г розтопленого для тіста;

тісто філо — 18 листків;

повидло або варення — 100 г;

горіхи;

яйця — 1 шт.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно приготувати начинку. Яблука очистити та нарізати кубиками. На пательні розтопити шматочок вершкового масла і тушкувати на ньому яблука. За бажанням додати сухофрукти.

Тушкуємо яблука на маленькому вогні до м'якості та випаровування зайвої вологи.

Тісто філо розморозити. Великі листи розрізати навпіл.

Кожен лист змастити розтопленим вершковим маслом. На заготовку викласти приблизно 1 столову ложку повидла або варення. Зверху — яблучну начинку і посипати горіхами.

Згорнути рулети, як показано на відео. Викласти на форму, застелену пергаментом. Кожен рулетик змастити яйцем. Зверху посипати подрібненим горіхом і випікати приблизно 20-25 хв при 180 градусах.

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