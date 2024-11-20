Мини-штрудели: рецепт очень вкусной и простой выпечки с яблоками

Перед подачей штрудели необходимо остудить.

Мини-штрудели с яблоками – десерт, который быстро готовится, не занимает много места и получается очень вкусным. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась известный кулинарный блогер Ольга Головина.

Мини-штрудели

Ингредиенты (на 12 шт)

яблоки – 7 шт. (если не сладкие, можете посыпать их немного сахаром);

сушенная вишня/клюква – по желанию;

сливочное масло – 50 гр до яблок и 100-120 гр растопленного для теста;

тесто фило – 18 листов;

повидло или варенье – 100 гр;

орехи;

яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить начинку. Яблоки очистить и нарезать кубиками. На сковороде растопить кусочек сливочного масла и тушить на нем яблоки. По желанию добавить сухофрукты.

Тушим яблоки на маленьком огне до мягкости и испарения излишней влаги.

Тесто фило разморозить. Большие листы разрезать пополам.

Каждый лист смазать растопленным сливочным маслом. На заготовку выложить примерно 1 столовую ложку повидла или варенья. Сверху – яблочную начинку и посыпать орехаит0

Свернуть рулеты, как показано на видео. Выложить на форму, застеленную пергаментом. Каждый рулетик смазать яйцом. Сверху посыпать измельченным орехом и выпекать примерно 20-25 мин при 180 градусах.

Читайте также:

Десерт, который готовится за 10 минут: рецепт яблочного штруделя из лаваша

Штрудель с кабачками: рецепт вкусного пирога

Душистый штрудель с курицей и грибами: рецепт сытного блюда на ужин