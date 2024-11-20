Мини-штрудели: рецепт очень вкусной и простой выпечки с яблоками
Перед подачей штрудели необходимо остудить.
Мини-штрудели с яблоками – десерт, который быстро готовится, не занимает много места и получается очень вкусным. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась известный кулинарный блогер Ольга Головина.
Мини-штрудели
Ингредиенты (на 12 шт)
- яблоки – 7 шт. (если не сладкие, можете посыпать их немного сахаром);
- сушенная вишня/клюква – по желанию;
- сливочное масло – 50 гр до яблок и 100-120 гр растопленного для теста;
- тесто фило – 18 листов;
- повидло или варенье – 100 гр;
- орехи;
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
Для начала нужно приготовить начинку. Яблоки очистить и нарезать кубиками. На сковороде растопить кусочек сливочного масла и тушить на нем яблоки. По желанию добавить сухофрукты.
Тушим яблоки на маленьком огне до мягкости и испарения излишней влаги.
Тесто фило разморозить. Большие листы разрезать пополам.
Каждый лист смазать растопленным сливочным маслом. На заготовку выложить примерно 1 столовую ложку повидла или варенья. Сверху – яблочную начинку и посыпать орехаит0
Свернуть рулеты, как показано на видео. Выложить на форму, застеленную пергаментом. Каждый рулетик смазать яйцом. Сверху посыпать измельченным орехом и выпекать примерно 20-25 мин при 180 градусах.
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