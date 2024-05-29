Штрудель с кабачками: рецепт вкусного пирога

Штрудель из кабачков — это простая и вкусная закуска , которую можно подать к столу в начале семейного обеда. Или использовать в качестве быстрого основного блюда на летнем ужине.

Related video

Рецепт штруделя с кабачками прост в исполнении и в данном случае предполагает использование готового слоеного теста, которое можно купить в любом супермаркете. Однако, если вы хотите, вы можете приготовить тесто дома. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Такой штрудель идеально подойдет для аперитива в сочетании с хорошим бокалом охлажденного просекко.

Штрудель с кабачками

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 упаковка;

цуккини (или молодые кабачки) – 1-2 штуки;

сулугуни – 8 ломтиков;

нарезанная вареная ветчина — 100 г;

тертый сыр пармезан — 2 ст. л.;

один желток;

молоко, семена кунжута.

Промойте кабачки под холодной проточной водой, очистите их и нарежьте тонкими ломтиками.

Положите их на горячий гриль и смажьте с обеих сторон оливковым маслом. Жарьте их, пока они не станут мягкими. Переложите жареные кабачки на тарелку и дайте им остыть. Разверните упакованное слоеное тесто, оставив его на бумаге для выпечки. Представьте, что вы разделили прямоугольник слоеного теста на 3 равные части и зубцами вилки наколите центральную часть.

Поместите в центр половину количества вареной ветчины, указанного в рецепте. Выложите первый слой жареных кабачков. Добавьте 4 ломтика сыра сулугуни. Продолжайте с оставшейся вареной ветчиной. И выложите второй слой жареных кабачков. В завершение добавьте сыр и щедро посыпьте тертым пармезаном.

Смажьте края слоеного теста яичным желтком, взбитым с молоком. Накройте начинку для штруделя, загнув один из краев слоеного теста. Защипните оба края, прижимая зубцами вилки.

Вторую часть теста нарезаем полосками на расстоянии не более 1 сантиметра от начинки.

Наложите полосы на центральную часть. Смажьте поверхность штруделя яичным желтком и молоком. Посыпьте штрудель кунжутом.

Запекайте в духовке при температуре 180°C около 20 минут, пока он не приобретет красивый золотистый цвет.

Достаньте штрудель из кабачков из духовки и дайте ему постоять несколько минут, прежде, чем нарезать ломтиками и подавать.

Читайте также:

Лимонный бисквит с маком: пошаговый рецепт ароматной выпечки

Десерт из картошки: рецепт неожиданного Торта де Вилана с Канарских островов

Корзиночки с белковым кремом: рецепт десерта со вкусом из детства (видео)