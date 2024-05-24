Корзиночки с белковым кремом: рецепт десерта со вкусом из детства (видео)

Воздушная меренга, кислинка ябложного джема и песочное тесто создают невероятный вкус.

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Пирожные "Корзиночки с белковым кремом" у многих ассоциируются с детством. Сочетание песочного теста, джема с кислинкой и воздушной начинки никого не оставит равнодушным. Поэтому предлагаем вам приготовить этот десерт по рецепту украинского кондитера elvira_cake_art

Корзиночки с белковым кремом

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 220 гр;

сливочное масло 82,5% – 115 гр;

сахар – 60 гр;

желток – 2 шт;

сода – 1/5 ч. л.

Для меренги:

белок – 80 гр;

сахар – 150 гр;

вода – 50 гр;

лимонная кислота – 1 гр.

Яблочный джем или пюре

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до пышности, по одному ввести желток, снова взбить. Муку перемешать с содой, просеять. Быстро замесить тесто, скатать в колбаску и разрезать на кусочки.

Распределить тесто по формочкам, смазывать ничем не надо. Наколоть вилкой дно. Охладить в течение 10 минут в холодильнике и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Выход 9-10 корзиночек.

Для меренги белки комнатной температуры взбить на средней скорости миксера до мягких пиков. Сварить сироп из сахара и воды, довести до 122 градусов.

Вылить сироп тонкой струйкой во взбивающиеся белки на высокой скорости миксера и взбивать до устойчивых пиков.

Добавить лимонную кислоту.

В каждую корзиночку положить по 1-2 ч л. джема или яблочного пюре. Украсить кремом с помощью кондитерской насадки.

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