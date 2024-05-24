Корзиночки з білковим кремом: рецепт десерту зі смаком із дитинства (відео)
Повітряна меренга, кислинка яблучного джему та пісочне тісто створюють неймовірний смак.
Тістечка "Корзиночки з білковим кремом" у багатьох асоціюються з дитинством. Поєднання пісочного тіста, джему з кислинкою та повітряної начинки нікого не залишить байдужим. Тож пропонуємо вам приготувати цей десерт за рецептом української кондитерки elvira_cake_art
Корзиночки з білковим кремом
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 220 г;
- вершкове масло 82,5% — 115 г;
- цукор — 60 г;
- жовток — 2 шт;
- сода — 1/5 ч. л.
Для меренги:
- білок — 80 г;
- цукор — 150 г;
- вода — 50 г;
- лимонна кислота — 1 г.
Яблучний джем або пюре
Спосіб приготування:
М'яке вершкове масло збити з цукром до пишності, по одному ввести жовток, знову збити. Борошно перемішати з содою, просіяти. Швидко замісити тісто, скачати в ковбаску і розрізати на шматочки.
Розподілити тісто по формочках, змащувати нічим не треба. Наколоти виделкою дно. Охолодити протягом 10 хвилин у холодильнику і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.
Вихід 9-10 коозинок.
Для меренги білки кімнатної температури збити на середній швидкості міксера до м'яких піків. Зварити сироп із цукру і води, довести до 122 градусів.
Вилити сироп тонкою цівкою в білки, що збиваються, на високій швидкості міксера і збивати до стійких піків.
Додати лимонну кислоту.
У кожну корзинку покласти по 1-2 ч. л. джему або яблучного пюре. Прикрасити кремом за допомогою кондитерської насадки.
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