Бананове тістечко з кокосом: рецепт дуже смачної випічки

Такі тістечка виходять крихкі солодкі та ароматні. А начинка чудово доповнює смак.

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Бананові тістечка с кокосовою стружкою дуже просто приготувати. Вам навіть спеціальна форма не знадобиться, тільки деко. Рецептом поділились на сайті Dreamfood.

Бананове тістечко з кокосом

Інгредієнти:

Для тіста:

100 г цукру;

80 г вершкового масла;

1 яйце;

200 г борошна;

1 п ванільного цукру;

щіпка солі;

0,5 ч. л. розпушувача.

Для начинки:

3 склянки кокосової стружки;

3 банани;

100 г цукру;

3 яйця;

трішки молока.

Масло розтопіть та змішайте з цукром та яйцем. Борошно просійте з розпушувачем та сіллю, додайте до масляної маси і швидко замісіть тісто. Воно вийде м'яке та не буде липнути до рук.

Не потрібно додавати в нього одразу все борошно, краще не докласти, аніж перекласти.

Руками розподіліть тісто по змащеній маслом формі шаром у 5 мм та поставте випікатись на 10 хвилин до духовки, розігрітої до 180 градусів.

Поки випікається тісто, готуємо начинку. Кокосову стружку змішайте з цукром та яйцями. Якщо виходить занадто густа маса, то додайте трішки молока. Але маса не має бути рідкою.

Банани очистіть та наріжте тонкими скибочками.

Вийміть корж і одразу викладіть на нього кружечки бананів. Зверху рівномірно розкладіть кокосову масу, намагаючись повністю закрити всі банани та корж.

Випікайте ще 20-25 хвилин. Готовий корж остудіть та наріжте на квадратні тістечка. Зверху тістечка посипте цукровою пудрою.

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