Бананове тістечко з кокосом: рецепт дуже смачної випічки
Такі тістечка виходять крихкі солодкі та ароматні. А начинка чудово доповнює смак.
Бананові тістечка с кокосовою стружкою дуже просто приготувати. Вам навіть спеціальна форма не знадобиться, тільки деко. Рецептом поділились на сайті Dreamfood.
Бананове тістечко з кокосом
Інгредієнти:
Для тіста:
- 100 г цукру;
- 80 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 200 г борошна;
- 1 п ванільного цукру;
- щіпка солі;
- 0,5 ч. л. розпушувача.
Для начинки:
- 3 склянки кокосової стружки;
- 3 банани;
- 100 г цукру;
- 3 яйця;
- трішки молока.
Масло розтопіть та змішайте з цукром та яйцем. Борошно просійте з розпушувачем та сіллю, додайте до масляної маси і швидко замісіть тісто. Воно вийде м'яке та не буде липнути до рук.
Не потрібно додавати в нього одразу все борошно, краще не докласти, аніж перекласти.
Руками розподіліть тісто по змащеній маслом формі шаром у 5 мм та поставте випікатись на 10 хвилин до духовки, розігрітої до 180 градусів.
Поки випікається тісто, готуємо начинку. Кокосову стружку змішайте з цукром та яйцями. Якщо виходить занадто густа маса, то додайте трішки молока. Але маса не має бути рідкою.
Банани очистіть та наріжте тонкими скибочками.
Вийміть корж і одразу викладіть на нього кружечки бананів. Зверху рівномірно розкладіть кокосову масу, намагаючись повністю закрити всі банани та корж.
Випікайте ще 20-25 хвилин. Готовий корж остудіть та наріжте на квадратні тістечка. Зверху тістечка посипте цукровою пудрою.
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