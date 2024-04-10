Печиво зі згущеним молоком: як швидко приготувати неймовірний десерт

На приготування такого печива піде зовсім небагато часу. Прикрасити його можна на свій смак.

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У кожної господині серед улюблених рецептів обов'язково знайдеться перевірений роками рецепт швидкого смачного печива. Своїм рецептом із читачами власного кулінарного блогу поділилася Світлана Бауер. Печиво зі згущеним молоком усього з трьох інгредієнтів готується дуже швидко і виходить апетитним.

Печиво зі згущеним молоком

Інгредієнти:

масло або маргарин — 150 г;

згущене молоко — 1 банка;

розпушувач (за бажанням) — 0,5 ч. л;

борошно — 400 г.

Спосіб приготування:

Змішати в глибокому посуді просіяне борошно і розпушувач, натерти масло на крупній тертці, все змішати. Туди ж додати згущене молоко, замісити тісто.

Сформувати печиво, випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.

Готове печиво за бажанням обмокнути в білий або молочний шоколад, дати йому охолонути.

За бажання можна прикрасити готове печиво різнокольоровою присипкою.

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