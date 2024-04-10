Печиво зі згущеним молоком: як швидко приготувати неймовірний десерт
На приготування такого печива піде зовсім небагато часу. Прикрасити його можна на свій смак.
У кожної господині серед улюблених рецептів обов'язково знайдеться перевірений роками рецепт швидкого смачного печива. Своїм рецептом із читачами власного кулінарного блогу поділилася Світлана Бауер. Печиво зі згущеним молоком усього з трьох інгредієнтів готується дуже швидко і виходить апетитним.
Печиво зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- масло або маргарин — 150 г;
- згущене молоко — 1 банка;
- розпушувач (за бажанням) — 0,5 ч. л;
- борошно — 400 г.
Спосіб приготування:
Змішати в глибокому посуді просіяне борошно і розпушувач, натерти масло на крупній тертці, все змішати. Туди ж додати згущене молоко, замісити тісто.
Сформувати печиво, випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.
Готове печиво за бажанням обмокнути в білий або молочний шоколад, дати йому охолонути.
За бажання можна прикрасити готове печиво різнокольоровою присипкою.
Читайте також:
Якщо банани перезріли: простий рецепт печива з шоколадною стружкою
Пісне печиво з горіхами: рецепт актуальної випічки
Печиво з манки: як приготувати смачний десерт до чаю без борошна