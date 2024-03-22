Пісне печиво з горіхами: рецепт актуальної випічки

Печиво за цим рецептом виходить таким смачним, що приготувати його вам захочеться і після посту.

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Оскільки розпочався Великий піст, меню має бути відповідні. І це стосується не тільки перших і других страв, а й десертів. Рекомендуємо вам приготувати смачне пісне печиво за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Порадуйте себе та близьких смачною випічкою.

Пісне печиво з горіхами

Інгредієнти:

борошно — 350-400 г;

крохмаль — 140 г;

вода — 150-200 мл;

масло — 140 мл;

цукор — 4-5 ст. л;

сіль — 1/2 ч.л;

розпушувач — 2 ч. л (з гіркою).

Для начинки:

горіхи — 150 г;

цукор — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти борошно, додати туди ж розпушувач, сіль, цукор і крохмаль. Усе перемішати, додати олію та воду, замісити тісто. Якщо тісто рідкувате, потрібно додати більше борошна, якщо туге — влити води. В ідеалі тісто має бути ніжним, не "забитим".

Розкачати пласт, посипати подрібненими горіхами та цукром. Згорнути все в рулет і розрізати на "шайби". Викласти їх на деко, застелене пергаментом, і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, приблизно на 20 хвилин.

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