Як приготувати печиво без борошна: італійський рецепт
В основі італійського печива без борошна всього три головних інгредієнти — мигдаль, цукор і білок.
Печиво без борошна, масла і молока цілком реально приготувати в домашніх умовах. За смаком воно злегка нагадує відомий французький десерт макаронс, а урізноманітнити таке печиво можна добавками цедри, лимонного соку, мигдалю тощо. Головне — в основі цього печива всього три складові: мигдаль, цукор і білок.
Інгредієнти на 1 яйце:
- 1 білок великого яйця (краще 30 г);
- 1 ч. л. лікеру "Амаретто";
- дрібка солі;
- 85 г мигдалевого борошна
- 50 г цукру;
- цукрова пудра для обвалювання.
Добавки на 1 білок —
- 1 ст. л. какао;
- мигдальний або ванільний екстракт;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- цедра за смаком.
Акуратно відокремте жовток від білка. Перелийте білок у зручну для збивання ємність, додайте дрібку солі. Збивайте міксером або вінчиком до пишної маси.
Потім додайте лікер, який у принципі можна замінити кількома краплями мигдалевого або ванільного ароматизатора.
Також додайте мигдалеве борошно. Його можна або купити, або приготувати самостійно, змоловши з очищених горіхів мигдалю з додаванням цукру.
Опісля додайте в тісто цукор. У класичному рецепті цукру має бути стільки ж, скільки й мигдалевого борошна. Однак можна брати цукру й менше — близько 55-60 грамів.
Гарненько перемішайте всі інгредієнти. Тісто має вийти пастоподібним і однорідним, трохи липким.
Деко застеліть папером для випічки. Зверху папір злегка змастіть вершковим маслом. За допомогою столових ложок або маленької ложки для морозива сформуйте невеликі кульки. Кожну заготовку печива гарненько обваляйте в цукровій пудрі.
Викладіть заготовки печива на деко на невеликій відстані одна від одної. Печиво можна залишити як є або злегка прим'яти для красивих тріщинок. Випікайте печиво в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15-20 хвилин.
Можна, крім того, взявши за основу цей рецепт, додати до нього лимонний сік, цедру і ваніль. Вийде лимонне печиво — теж дуже смачно. А для шоколадного печива варто змішати мигдалеве борошно з цукром і столовою ложкою несолодкого какао-порошку.
Зберігати таке печиво краще в контейнері під закритою кришкою, щоб воно не висохло.
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