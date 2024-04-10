Печенье со сгущенным молоком: как быстро приготовить невероятный десерт
На приготовление такого печенья уйдет совсем немного время. Украсить его можно по своему вкусу.
У каждой хозяйки среди любимых рецептов обязательно найдется проверенный годами рецепт быстрого вкусного печенья. Своим рецептом с читателями собственного кулинарного блога поделилась Светлана Бауэр. Печенье со сгущенным молоком всего из трех ингредиентов готовится очень быстро и получается аппетитным.
Печенье со сгущенным молоком
Ингредиенты:
- масло или маргарин – 150 гр;
- сгущенное молоко – 1 банка;
- разрыхлитель (по желанию) – 0,5 ч. л;
- мука – 400 гр.
Способ приготовления:
Смешать в глубокой посуде просеянную муку и разрыхлитель , натереть масло на крупной терке, все смешать. Туда же добавить сгущенное молоко, замесить тесто.
Сформировать печенье, выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 20 минут.
Готовое печенье по желание обмокнуть в белый или молочный шоколад, дать ему остыть.
При желании можно украсить готовое печенье разноцветной присыпкой.
Читайте также:
Если бананы перезрели: простой рецепт печенья с шоколадной стружкой
Постное печенье с орехами: рецепт актуальной выпечки
Печенье из манки: как приготовить вкусный десерт к чаю без муки