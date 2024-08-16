Десерт, который готовится за 10 минут: рецепт яблочного штруделя из лаваша

Это замечательный штрудель для которого не надо замешивать тесто.

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Чтобы согреться в конце лета, можно приготовить вкусный штрудель. И для него даже не надо замешивать тесто, ведь лакомство готовится из лаваша. И на приготовление нужно всего 10 минут. Рецептом поделились на сайте Lasunka.

Яблочный штрудель из лаваша

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт;

сливочное масло — 80гр;

молотая корица — 1 ч.л;

сахар-песок — 200 гр;

ванилин — щепотка, для аромата;

лаваш — 1 лист;

панировочные сухари — добавить по вкусу;

сахарная пудра — для украшения.

Яблоки надо очистить от кожуры и нарезать толстыми кольцами. Затем вырежьте серединку с косточками. Яблоки пересыпать сахаром, корицей. Добавить ароматизированный ванильный сахар и нарезанное кусочками сливочное масло. Слегка обжарьте начинку на среднем огне.

Лаваш разрежьте вдоль поровну, посыпьте панировочными сухарями. На край лаваша выложите начинку и сверните рулеты ком.

Выложите штрудель на смазанный маслом противень и отправьте в разогретую до 170°C духовку на 15-20 минут.

Перед подачей еще горячий штрудель можно посыпать сахарной пудрой. И подавать с шариком ванильного мороженого.

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